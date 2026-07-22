Caso Jeffrey Epstein: encuentran muerto a acusado de captar víctimas sexuales en la red

Un nombre recurrente en los archivos desclasificados

Siad, de 69 años, se había convertido en uno de los focos de atención tras la desclasificación de los documentos del caso Epstein a principios de este año. Su nombre aparece en miles de ocasiones en los expedientes, donde se le vincula con el reclutamiento de modelos en distintos países para ser ofrecidas a los pedófilos.

Desde que salieron a la luz estos papeles, el reclutador acumulaba varias denuncias por violación, acusaciones que él siempre rechazó. En sus escasas apariciones públicas, se definía como "un padre de familia" y negaba cualquier implicación en la trama.

El rastro de Epstein en Francia

Francia ha sido uno de los países donde la red de Epstein dejó una huella más profunda. El millonario poseía un lujoso apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de París, un inmueble que funcionaba como uno de los centros neurálgicos de sus actividades.

Precisamente por esta vinculación con territorio francés, la Fiscalía abrió investigaciones en dos frentes: por un lado, para esclarecer posibles delitos sexuales cometidos en el país en los que Siad estaría directamente implicado y, por otro, para explorar eventuales irregularidades financieras relacionadas con la trama.

La muerte de este colaborador de Epstein se produce en el momento en el que la presión judicial sobre los implicados en la red no deja de crecer, especialmente después de que los archivos desclasificados hayan permitido reconstruir con mayor detalle el entramado que durante décadas protegió a Epstein.





