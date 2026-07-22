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Mundo Daniel Siad |

Epstein didn't kill himself

Caso Jeffrey Epstein: encuentran muerto a acusado de captar víctimas sexuales en la red

Investigan la causa de muerte de Daniel Siad, vinculado a la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein. Estaba acusado de violación y tráfico de personas.

Investigan la causa de muerte de Daniel Siad, vinculado a la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein. Estaba acusado de violación y tráfico de personas.

Investigan la causa de muerte de Daniel Siad, vinculado a la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein. Estaba acusado de violación y tráfico de personas.
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Daniel Siad, de 69 años, enfrentaba múltiples acusaciones de violación tras la desclasificación de los archivos del caso Epstein. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio de Colombes. Su muerte ocurre en un momento sensible ya que varias personas vinculadas a la red Epstein han muerto los últimos años en circunstancias sospechosas.

El escándalo Epstein suma un nuevo capítulo con el fallecimiento de Daniel Siad, un hombre señalado como uno de los principales reclutadores de víctimas para la red de explotación sexual del magnate estadounidense. El cuerpo del sueco de origen argelino fue hallado este miércoles en la vivienda que ocupaba en Colombes, localidad situada al noroeste de París.

Según las primeras informaciones difundidas por los medios franceses, fue su compañera de piso, una mujer de 28 años, quien encontró el cadáver en el suelo de la cocina. Aunque el diario Le Parisien apunta a un posible paro cardíaco como causa probable del deceso, las autoridades han abierto una investigación para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Un nombre recurrente en los archivos desclasificados

Siad, de 69 años, se había convertido en uno de los focos de atención tras la desclasificación de los documentos del caso Epstein a principios de este año. Su nombre aparece en miles de ocasiones en los expedientes, donde se le vincula con el reclutamiento de modelos en distintos países para ser ofrecidas a los pedófilos.

Desde que salieron a la luz estos papeles, el reclutador acumulaba varias denuncias por violación, acusaciones que él siempre rechazó. En sus escasas apariciones públicas, se definía como "un padre de familia" y negaba cualquier implicación en la trama.

El rastro de Epstein en Francia

Francia ha sido uno de los países donde la red de Epstein dejó una huella más profunda. El millonario poseía un lujoso apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de París, un inmueble que funcionaba como uno de los centros neurálgicos de sus actividades.

Precisamente por esta vinculación con territorio francés, la Fiscalía abrió investigaciones en dos frentes: por un lado, para esclarecer posibles delitos sexuales cometidos en el país en los que Siad estaría directamente implicado y, por otro, para explorar eventuales irregularidades financieras relacionadas con la trama.

La muerte de este colaborador de Epstein se produce en el momento en el que la presión judicial sobre los implicados en la red no deja de crecer, especialmente después de que los archivos desclasificados hayan permitido reconstruir con mayor detalle el entramado que durante décadas protegió a Epstein.



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