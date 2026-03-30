Criolla del Prado arrancó este lunes tras postergación por las lluvias

Nuevo horario confirmado

La ceremonia inaugural, que originalmente estaba pautada para el mediodía del domingo, fue reprogramada para este lunes a las 13:00 horas en el predio del Rural del Prado, escenario histórico de la fiesta. Las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) confirmaron la decisión tras evaluar las condiciones del terreno y el pronóstico meteorológico, que anuncia una mejora gradual a lo largo de la jornada.

"El campo está pesado, pero no vencido. La tradición no se detiene por unas horas de agua", expresó un vocero de la organización, mientras los últimos operarios trabajaban desde la madrugada para acondicionar los accesos y las pistas.

Fuertes lluvias

La postergación no fue una decisión menor. Desde el sábado a la noche, Montevideo y su área metropolitana venían soportando lluvias intensas que dejaron: 22 intervenciones del sistema de saneamiento por obstrucciones; varios barrios del oeste de la capital con anegamientos, especialmente El Cerro, donde cayeron 121 mm; rutas de acceso al Prado con dificultades de circulación durante gran parte del domingo. Los organizadores prefirieron no arriesgar la seguridad del público ni de los animales, postergando el acto central para hoy, cuando se esperan condiciones más favorables.

Qué esperar de la Semana Criolla 2026

A pesar del arranque accidentado, la programación se mantiene casi intacta. Entre los platos fuertes de esta edición, los asistentes podrán disfrutar de:

Jineteada y destrezas criollas: Los mejores jinetes del país competirán en las tradicionales pruebas de aparte, patrón y vueltas

Desfile de caballos de pura raza criolla: Un espectáculo de elegancia y tradición que atrae a miles de visitantes cada año

Exposición de artesanías y comidas típicas: El patio de comidas ofrecerá desde asado con cuero hasta el infaltable mate amargo

Espectáculos folclóricos: Grupos de danza y música tradicional animarán las jornadas.

La entrada general tiene un costo de $200 (menores de 12 años gratis), y las actividades se extenderán hasta el domingo 6 de abril.