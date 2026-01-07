¡Las Escuelas de Verano ya comienzan!: ¿Cómo funcionará la propuesta?

Actividades

Escuelas de Verano incluye actividades de recreación, talleres, propuestas lúdicas y alimentación, con un enfoque pedagógico adaptado al período estival. Cada centro educativo presentará un proyecto propio, que guiará las actividades que se desarrollarán durante toda la temporada, teniendo en cuenta las características de su comunidad.

La iniciativa, a desarrollarse en 151 escuelas sede a lo largo del territorio nacional.

“Esperamos mucho disfrute y también aprendizaje. Son oportunidades de compartir, de convivencia, de desarrollar habilidades sociales y lo vincular”, afirmó la directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, al presentar la propuesta Escuelas de Verano 2026.

Además de promover el aprendizaje a través del juego, el programa busca fortalecer la convivencia, el vínculo entre pares y garantizar un espacio seguro y cuidado para los niños durante el verano. Las inscripciones se realizaron del 1.º al 12 de diciembre, completando los cupos previstos para esta edición 2026.

