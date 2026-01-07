Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Escuelas de Verano | propuesta |

Hasta el 5 de febrero

¡Las Escuelas de Verano ya comienzan!: ¿Cómo funcionará la propuesta?

La propuesta de las Escuelas de Verano alcanzará a más de 10.000 niños en todo el país, con actividades lúdicas, talleres y alimentación diaria.

Escuelas de Verano a punto de comenzar

Escuelas de Verano a punto de comenzar

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El programa Escuelas de Verano 2026 comenzará el 8 de enero y se extenderá hasta el 5 de febrero, según informó la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). La propuesta está pensada para brindar una alternativa educativa, recreativa y de contención durante el receso estival, beneficiando a más de 10.000 niños y niñas en todo el país.

La propuesta funcionará en 151 escuelas sede distribuidas en los distintos departamentos del país. El horario general será de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas, mientras que en el departamento de Maldonado la jornada se ampliará hasta las 17:00 horas, ofreciendo más tiempo de actividades y acompañamiento.

El programa se desarrollará entre el 8 de enero y el 5 de febrero basado en propuestas con enfoque lúdico y pedagógico, así como salidas didácticas. Incluirá recreación, piscinas, talleres, alimentación y campamentos.

Actividades

Escuelas de Verano incluye actividades de recreación, talleres, propuestas lúdicas y alimentación, con un enfoque pedagógico adaptado al período estival. Cada centro educativo presentará un proyecto propio, que guiará las actividades que se desarrollarán durante toda la temporada, teniendo en cuenta las características de su comunidad.

La iniciativa, a desarrollarse en 151 escuelas sede a lo largo del territorio nacional.

“Esperamos mucho disfrute y también aprendizaje. Son oportunidades de compartir, de convivencia, de desarrollar habilidades sociales y lo vincular”, afirmó la directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, al presentar la propuesta Escuelas de Verano 2026.

Además de promover el aprendizaje a través del juego, el programa busca fortalecer la convivencia, el vínculo entre pares y garantizar un espacio seguro y cuidado para los niños durante el verano. Las inscripciones se realizaron del 1.º al 12 de diciembre, completando los cupos previstos para esta edición 2026.

sedes-EscuelasVerano-2026b

Sedes de las Escuelas de Verano en este enlace.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar