El programa Escuelas de Verano 2026 comenzará el 8 de enero y se extenderá hasta el 5 de febrero, según informó la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). La propuesta está pensada para brindar una alternativa educativa, recreativa y de contención durante el receso estival, beneficiando a más de 10.000 niños y niñas en todo el país.
Hasta el 5 de febrero
¡Las Escuelas de Verano ya comienzan!: ¿Cómo funcionará la propuesta?
La propuesta de las Escuelas de Verano alcanzará a más de 10.000 niños en todo el país, con actividades lúdicas, talleres y alimentación diaria.