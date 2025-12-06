¿Cuáles son las principales comidas que se sirven en Navidad y Fin de Año en Uruguay?

Como país con una profunda cultura carnívora, el asado es el rey indiscutible de las celebraciones. Aunque cualquier corte de carne vacuna a la parrilla es bienvenido, en Navidad y Año Nuevo toman especial relevancia:
-
Lechón Asado: El cerdo joven, conocido por su carne tierna y suave, se prepara a las brasas o al horno, siendo un clásico festivo de gran sabor.
- cordero a la parrilla: Una buena alternativa para familias numerosas y de buen comer, que prefieren una carne suave y menos "pesada" que otras opciones.
-
Pollo Arrollado: Una preparación popular que consiste en pollo deshuesado y relleno con una mezcla de jamón, queso, aceitunas y panceta.
Entradas y acompañamientos fríos, claves para días de calor en las fiestas
Para refrescar el paladar en la época estival, los platos fríos son esenciales:
-
Ensalada Rusa: El acompañamiento por excelencia. Se elabora con papas, zanahorias y arvejas cocidas y en cubos, amalgamadas con mayonesa. Es un plato que se consume en grandes cantidades.
-
Huevos Rellenos: Huevos duros cortados a la mitad, cuyo relleno clásico uruguayo combina la yema cocida con mayonesa, kétchup y un toque de sabor dado por aceitunas, tomates u otros ingredientes.
-
Lengua a la Vinagreta: Un manjar que, aunque su nombre cause impresión, es una entrada tierna y sabrosa, marinada en una vinagreta con verduras.
-
Pionono Salado: Un arrollado de masa de bizcochuelo fina, que se rellena con ingredientes fríos como mayonesa, jamón, queso, lechuga, tomate o atún.
-
Picada: Una tabla de aperitivos para comenzar, que incluye quesos, fiambres, aceitunas, salsas, y snacks.
Los postres tradicionales
El final de la cena se reserva para clásicos que combinan tradición y frescura:
-
Pan Dulce y Turrones: Al igual que en otras culturas, el pan dulce, los turrones (de almendra, chocolate y frutos secos) y los budines son infaltables, a pesar del calor.
-
Postre Chajá: El postre nacional uruguayo, originario de Paysandú, a base de bizcochuelo, crema chantilly, merengue y duraznos, ideal por su frescura y ligereza.
-
Ensalada de Frutas y Helado: Por el clima cálido, el helado y las brochetas o ensaladas de frutas frescas son una opción muy popular y refrescante.