Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Navidad | fin de año | fiestas

Toque rioplatense

¿Cuáles son las principales comidas que se sirven en Navidad y Fin de Año en Uruguay?

En Uruguay las principales comidas de las fiestas combinan tradiciones y gustos familiares variados. Todos deben quedar contentos...

Las comidas de las fiestas

Las comidas de las fiestas

 Getty Images
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con la llegada de las fiestas de fin de año, las mesas uruguayas se visten de gala para celebrar la Navidad y el Año Nuevo bajo el calor del verano. A diferencia de las celebraciones en el hemisferio norte, la tradición culinaria en Uruguay se centra en comidas preferentemente que incluyen platos fríos, frescos y carnes asadas, creando un menú festivo que es tan delicioso como ideal para combatir el calor.

A continuación, destacamos las comidas emblemáticas que no pueden faltar en ninguna celebración uruguaya:

El protagonismo de la carne y el asado

Como país con una profunda cultura carnívora, el asado es el rey indiscutible de las celebraciones. Aunque cualquier corte de carne vacuna a la parrilla es bienvenido, en Navidad y Año Nuevo toman especial relevancia:

  • Lechón Asado: El cerdo joven, conocido por su carne tierna y suave, se prepara a las brasas o al horno, siendo un clásico festivo de gran sabor.

  • cordero a la parrilla: Una buena alternativa para familias numerosas y de buen comer, que prefieren una carne suave y menos "pesada" que otras opciones.

  • Pollo Arrollado: Una preparación popular que consiste en pollo deshuesado y relleno con una mezcla de jamón, queso, aceitunas y panceta.

Entradas y acompañamientos fríos, claves para días de calor en las fiestas

Para refrescar el paladar en la época estival, los platos fríos son esenciales:

  • Ensalada Rusa: El acompañamiento por excelencia. Se elabora con papas, zanahorias y arvejas cocidas y en cubos, amalgamadas con mayonesa. Es un plato que se consume en grandes cantidades.

  • Huevos Rellenos: Huevos duros cortados a la mitad, cuyo relleno clásico uruguayo combina la yema cocida con mayonesa, kétchup y un toque de sabor dado por aceitunas, tomates u otros ingredientes.

  • Lengua a la Vinagreta: Un manjar que, aunque su nombre cause impresión, es una entrada tierna y sabrosa, marinada en una vinagreta con verduras.

  • Pionono Salado: Un arrollado de masa de bizcochuelo fina, que se rellena con ingredientes fríos como mayonesa, jamón, queso, lechuga, tomate o atún.

  • Picada: Una tabla de aperitivos para comenzar, que incluye quesos, fiambres, aceitunas, salsas, y snacks.

Los postres tradicionales

El final de la cena se reserva para clásicos que combinan tradición y frescura:

  • Pan Dulce y Turrones: Al igual que en otras culturas, el pan dulce, los turrones (de almendra, chocolate y frutos secos) y los budines son infaltables, a pesar del calor.

  • Postre Chajá: El postre nacional uruguayo, originario de Paysandú, a base de bizcochuelo, crema chantilly, merengue y duraznos, ideal por su frescura y ligereza.

  • Ensalada de Frutas y Helado: Por el clima cálido, el helado y las brochetas o ensaladas de frutas frescas son una opción muy popular y refrescante.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar