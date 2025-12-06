¿Cuáles son las principales comidas que se sirven en Navidad y Fin de Año en Uruguay?

Como país con una profunda cultura carnívora, el asado es el rey indiscutible de las celebraciones. Aunque cualquier corte de carne vacuna a la parrilla es bienvenido, en Navidad y Año Nuevo toman especial relevancia:

Lechón Asado: El cerdo joven, conocido por su carne tierna y suave, se prepara a las brasas o al horno, siendo un clásico festivo de gran sabor.

cordero a la parrilla: Una buena alternativa para familias numerosas y de buen comer, que prefieren una carne suave y menos "pesada" que otras opciones.

Pollo Arrollado: Una preparación popular que consiste en pollo deshuesado y relleno con una mezcla de jamón, queso, aceitunas y panceta.

Entradas y acompañamientos fríos, claves para días de calor en las fiestas

Para refrescar el paladar en la época estival, los platos fríos son esenciales:

Ensalada Rusa: El acompañamiento por excelencia. Se elabora con papas, zanahorias y arvejas cocidas y en cubos, amalgamadas con mayonesa. Es un plato que se consume en grandes cantidades.

Huevos Rellenos: Huevos duros cortados a la mitad, cuyo relleno clásico uruguayo combina la yema cocida con mayonesa, kétchup y un toque de sabor dado por aceitunas, tomates u otros ingredientes.

Lengua a la Vinagreta: Un manjar que, aunque su nombre cause impresión, es una entrada tierna y sabrosa, marinada en una vinagreta con verduras.

Pionono Salado: Un arrollado de masa de bizcochuelo fina, que se rellena con ingredientes fríos como mayonesa, jamón, queso, lechuga, tomate o atún.

Picada: Una tabla de aperitivos para comenzar, que incluye quesos, fiambres, aceitunas, salsas, y snacks.

Los postres tradicionales

El final de la cena se reserva para clásicos que combinan tradición y frescura: