La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó y dio a conocer el calendario de actividades lectivas correspondiente al año 2027 para todos sus subsistemas educativos. De acuerdo con la resolución oficial, el inicio general de los cursos en Educación Primaria, Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) quedó fijado para el lunes 1° de marzo.
Educación
¿Cuándo empiezan las clases 2027? Se aprobó el calendario escolar y liceal
ANEP dio a conocer el calendario con las fechas de comienzo de clases, vacaciones de invierno y primavera, y fin de curso.