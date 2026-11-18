En lo que respecta a UTU, el cronograma mantiene una estructura similar de inicio escalonado. Las clases comenzarán el 1° de marzo para el grueso de la matrícula, incluyendo a los estudiantes de 1° año de Educación Media Superior (EMS). Por su parte, los alumnos de 8° y 9° grado del Plan 2023, así como los estudiantes de 2° y 3° año de bachillerato de EMS, iniciarán sus cursos el martes 2 de marzo. Al igual que en Secundaria, el cierre de los cursos regulares en UTU quedó establecido para el 26 de noviembre.

Período de vacaciones

Finalmente, el calendario oficial de ANEP establece los períodos de receso durante el año lectivo. Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo desde el lunes 28 de junio hasta el viernes 2 de julio inclusive, abarcando tanto a Secundaria como a UTU. Asimismo, las vacaciones de primavera en Educación Secundaria tendrán lugar entre el lunes 20 y el viernes 24 de setiembre, completando así la planificación anual dispuesta por las autoridades de la enseñanza para el ciclo 2027.