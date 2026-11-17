En horas de la tarde del pasado lunes 16 de noviembre, efectivos de la Jefatura de Policía de Rocha concurrieron a un predio privado ubicado en balneario La Esmeralda, donde se encontraba un camión grande y un grapo, junto a varios hombres cortando arboles y cargando madera.
La Esmeralda
Incautaron 34 toneladas de madera que estaban siendo robadas en un predio de Rocha
La Policía de Rocha incautó 34 toneladas de madera que estaban siendo hurtadas de un predio privado ubicado en el balneario La Esmeralda.