¿Cuándo termina la veda alcohólica en las elecciones nacionales 2024?

Durante las horas en que se celebran los comicios, el artículo 176 de la Ley de Elecciones señala que "no podrán efectuarse espectáculos públicos en local abierto o cerrado, ni manifestaciones o reuniones públicas de carácter político". Esto también implica que en la vía pública no se podrán realizar actos de propaganda proselitista o que busquen adhesiones de cualquier tipo. No obstante, se permite la distribución de hojas de votación, siempre que esto ocurra a más de 100 metros de los locales de votación.