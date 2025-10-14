¿Cuánto crecerá Uruguay en 2025? La proyección del FMI sobre la economía nacional

Dentro de la región, Guyana encabeza el pronóstico de crecimiento para 2025 con 10,3 por ciento, seguido por Argentina (4,5), Paraguay (4,4), Dominica (4,2), Panamá (4,0) Guatemala (3,8), Honduras (3,8), Costa Rica ( 3,6), Ecuador (3,2), Nicaragua (3,0) República Dominicana (3,0), Perú (2,9), El Salvador (2,5), Chile (2,5), Colombia (2,5), Brasil (2,4) Jamaica (2,1), México (1,0), Bolivia (0,6), Venezuela (0,5) y Haití (-3,1).

En cuanto a la inflación, el FMI pronosticó para América Latina un 7,6 por ciento en 2025, 5,0 en 2026 y 3,6 en 2030.

En el reporte, el organismo proyectó que el crecimiento mundial se desacelerará del 3,3 por ciento en 2024 al 3,2 en 2025 y al 3,1 en 2026.

Asimismo, señaló que las economías avanzadas tendrán un crecimiento de alrededor del 1,5 para 2025 y 2026, mientras que para los mercados emergentes y en desarrollo proyectó un desempeño económico de "hasta poco más del 4,0 por ciento".

En cuanto a la inflación, estimó que disminuirá al 4,2 por ciento a nivel mundial en 2025 y al 3,7 por ciento en 2026.

El FMI pronosticó que el volumen del comercio mundial crecerá a una tasa media del 2,9 por ciento en 2025 y 2026, impulsado por el adelanto de la actividad en 2025, "pero aun así muy por debajo de la tasa del 3,5 por ciento observada en 2024 con una persistente fragmentación del comercio que limitará cualquier avance".

¿Y Uruguay?

El FMI ha mantenido sus proyecciones económicas para Uruguay, ratificando las cifras comunicadas previamente en la revisión por Artículo IV en septiembre.

En lo referente al crecimiento de la economía, el organismo multilateral anticipa una expansión del 2,5% para el año 2025 y una ligera moderación al 2,4% en 2026.

Respecto a la inflación, el FMI estima que los precios se ubicarán en un 4,0% para 2025. Para el año 2026, la proyección es del 4,5%, cifra que coincide exactamente con el objetivo central de la meta de inflación fijada por el Banco Central.

Finalmente, en cuanto al desempleo (medido sobre la Población Económicamente Activa o PEA), el Fondo prevé que la tasa se sitúe en el 7,9% en 2025, previendo un incremento marginal al 8,0% en el año 2026.