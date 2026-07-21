Cuatro personas fueron condenas en Tacuarembó por lavado de activos: $ 730 mil incautados

Cuatro condenados por lavado de activos
Como resultado de los allanamientos se detuvieron a 10 personas, entre ellas ocho hombres —siete de ellos con antecedentes penales— y dos mujeres, todos mayores de edad. Posteriormente, la Justicia dispuso la condena de cuatro de los detenidos por delitos de lavado de activos.
El primero de los condenados, un hombre de 24 años, poseedor de antecedentes penales, deberá cumplir tres años y ocho meses de penitenciaría por ser el autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia y un delito de rapiña agravada en calidad de cómplice.
El segundo condenado, un hombre de 55 años, poseedor de antecedentes penales, deberá cumplir 18 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, por ser el autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.
También fue condenada una mujer de 24 años, sin antecedentes penales, quien deberá cumplir 20 meses de prisión por ser la autora penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.
La cuarta condena fue para un hombre de 59 años, con antecedentes penales, y fue condenado a cumplir cuatro meses de prisión por un delito de asociación para delinquir.
Objetos incautados:
• 2 vehículos SUV
• 2 camionetas
• 729.974 pesos uruguayos
• 2.085 dólares americanos
• 50.855 pesos argentinos
• 503 g de marihuana
• 16,86 g de cocaína
• 5,7 g de pasta base
• 1 revólver
• 3 balanzas de precisión
• 18 teléfonos celulares
• 1 pistola
• 10 municiones calibre 22
• 2 computadoras
• Varios electrodomésticos
* También se pusieron a disposición de la Junta Nacional de Drogas dos bienes inmuebles.