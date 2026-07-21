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Sociedad Tacuarembó | Lavado de Activos | operación

Operación Hefesto

Cuatro personas fueron condenas en Tacuarembó por lavado de activos: $ 730 mil incautados

La operación Hefesto comenzó con una investigación por suministro de drogas en la ciudad de Tacuarembó que luego derivó en otra por lavado de activos.

Operativo antidrogas en Tacuarembó derivó en condenas por lavado.

Operativo antidrogas en Tacuarembó derivó en condenas por lavado.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de una investigación por narcotráfico, efectivos policiales de diferentes dependencias de la Jefatura de Policía de Tacuarembó ejecutaron siete allanamientos que permitieron la incautación de dinero, automóviles, droga y la detención de 10 personas, de las cuales cuatro resultaron condenadas.

Operación Hefesto

La operación comenzó a raíz de una investigación policial por suministro de drogas a distintos puntos de la ciudad de Tacuarembó que llevó a iniciar una investigación por lavado de activos en forma paralela al hecho. Además, tres de los detenidos estaban involucrados en una rapiña, aseguraron desde el Ministerio del Interior.

En las últimas horas, efectivos policiales de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, de la Dirección de Investigaciones, del Grupo de Reserva Táctica (GRT), equipo de K9 y de la Guardia Republicana, ejecutaron siete allanamientos en distintos lugares de la capital departamental.

Cuatro condenados por lavado de activos

Como resultado de los allanamientos se detuvieron a 10 personas, entre ellas ocho hombres —siete de ellos con antecedentes penales— y dos mujeres, todos mayores de edad. Posteriormente, la Justicia dispuso la condena de cuatro de los detenidos por delitos de lavado de activos.

El primero de los condenados, un hombre de 24 años, poseedor de antecedentes penales, deberá cumplir tres años y ocho meses de penitenciaría por ser el autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia y un delito de rapiña agravada en calidad de cómplice.

El segundo condenado, un hombre de 55 años, poseedor de antecedentes penales, deberá cumplir 18 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, por ser el autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.

También fue condenada una mujer de 24 años, sin antecedentes penales, quien deberá cumplir 20 meses de prisión por ser la autora penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.

La cuarta condena fue para un hombre de 59 años, con antecedentes penales, y fue condenado a cumplir cuatro meses de prisión por un delito de asociación para delinquir.

Objetos incautados:

• 2 vehículos SUV

• 2 camionetas

• 729.974 pesos uruguayos

• 2.085 dólares americanos

• 50.855 pesos argentinos

• 503 g de marihuana

• 16,86 g de cocaína

• 5,7 g de pasta base

• 1 revólver

• 3 balanzas de precisión

• 18 teléfonos celulares

• 1 pistola

• 10 municiones calibre 22

• 2 computadoras

• Varios electrodomésticos

* También se pusieron a disposición de la Junta Nacional de Drogas dos bienes inmuebles.

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