El temporal en Salto afectó la producción y habrá un aumento en los precios

Aunque el funcionamiento de la UAM se mantuvo normal luego del temporal los especialistas advierten que el impacto no será inmediato. La menor disponibilidad comenzará a sentirse a medida que deberían ingresar las nuevas cosechas afectadas, reduciendo la oferta de productos frescos.

Entre los cultivos que podrían verse más comprometidos aparecen el tomate, el morrón, la berenjena, el pepino, el zucchini, el zapallito y la frutilla, todos con una fuerte presencia de producción en el litoral.

Frente a este escenario, la UAM recomienda consultar periódicamente la denominada "lista inteligente", que identifica los alimentos con mayor disponibilidad y mejor relación entre calidad y precio. Actualmente sobresalen frutas cítricas y de estación como manzana, naranja, limón y mandarina, además de calabaza, zanahoria y hortalizas de hoja como lechuga, espinaca, apio, puerro y coliflor.

¿Qué peso tiene el litoral en la producción hortifrutícola del país?

Salto tiene una importancia estratégica junto al resto del litoral norte en la producción hortícola nacional.

Alrededor del 50% del tomate, morrón, berenjena, pepino, zucchini, zapallito y frutilla que se comercializa en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) proviene del litoral norte, principalmente de Salto.

Salto es el principal polo nacional de horticultura protegida, con cientos de hectáreas bajo invernáculo destinadas a producir durante el invierno y abastecer el mercado cuando disminuye la oferta del sur del país.

La producción de invernáculo del litoral resulta clave para mantener el abastecimiento nacional entre los meses de otoño e invierno, cuando las condiciones climáticas dificultan la producción a campo abierto en otras regiones.

El daño provocado por el temporal no implica necesariamente un faltante generalizado de frutas y verduras, ya que existen producciones en Canelones, San José, Montevideo, Florida y otros departamentos. Sin embargo, sí puede generar escasez puntual y aumentos de precio en los rubros que dependen en mayor medida de la producción protegida del norte.