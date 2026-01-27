Ratas invadieron el Parque Rodó y la IM limpiará y podará la zona

Acumulación de residuos

Desde la IM añadieron que en el lugar encontraron "factores ambientales que favorecen la proliferación" de roedores, como "la acumulación de residuos y restos de alimentos", lo que se atribuyó a personas en situación de calle que pernoctan en el lugar.

La intendencia realizó una "intervención interinstitucional" con los ministerios de Interior y Desarrollo Social para retirar a las personas de allí y colocó productos para el control de roedores. Además, se realizó una "limpieza integral del área".

Sin embargo, cuando el personal de la comuna volvió al lugar para continuar con tareas de limpieza y poda, constataron que otra vez había personas en situación de calle ocupando el lugar. La comuna adelantó que este martes retirará a las personas del lugar y avanzará con la poda.