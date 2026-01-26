Integrante de los Delfino fue asesinado a balazos en Peñarol

Guerra narco entre los Delfino y los Segales

Según indicó Subrayado, el hombre asesinado tenía tres antecedentes penales y era parte de los Delfino, conocida banda criminal del barrio Peñarol, que en 2022 mantuvo una cruenta guerra por el territorio para la venta de drogas en el barrio Peñarol con otra banda conocida como los Segales

La guerra narco en Peñarol tuvo en vilo a familias enteras que denunciaron una escalada de robos, tiroteos, amenazas de muerte y hasta la usurpación de viviendas en las inmediaciones de las bocas ubicadas en la calle Máximo Santos.

El pasado 30 de setiembre, otro de los Delfino, de 45 años, había sido asesinado a cinco cuadras del lugar donde ocurrió el homicidio de la medianoche del domingo.