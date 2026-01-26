Integrante de los Delfino fue asesinado a balazos en Peñarol

Un hombre de 27 años fue asesinado en la medianoche del pasado domingo 25 y un adolescente de 17 recibió un disparo en el glúteo derecho, en un ataque a balazos ocurrido en la intersección de Cno. Máximo Santos e Instrucciones, en el barrio Peñarol.
La balacera que investiga el Departamento de Homicidios fue alertada al Ministerio del Interior por el sistema de detección de disparos shotspotter.
La Policía Científica trabajó en la escena del crimen donde quedaron indicios como manchas de sangre, un gorro de visera y un calzado, objetos que serán periciados para obtener evidencia, junto a los casquillos que se encontraron en el lugar.
Guerra narco entre los Delfino y los Segales
Según indicó Subrayado, el hombre asesinado tenía tres antecedentes penales y era parte de los Delfino, conocida banda criminal del barrio Peñarol, que en 2022 mantuvo una cruenta guerra por el territorio para la venta de drogas en el barrio Peñarol con otra banda conocida como los Segales
La guerra narco en Peñarol tuvo en vilo a familias enteras que denunciaron una escalada de robos, tiroteos, amenazas de muerte y hasta la usurpación de viviendas en las inmediaciones de las bocas ubicadas en la calle Máximo Santos.
El pasado 30 de setiembre, otro de los Delfino, de 45 años, había sido asesinado a cinco cuadras del lugar donde ocurrió el homicidio de la medianoche del domingo.