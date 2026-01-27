Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Nuevos llamados

Equinoterapia: quiénes pueden ser beneficiarios y las ventajas para los usuarios

El Servicio de Equinoterapia de la Guardia Republicana ofrece a sus beneficiarios el tratamiento con caballos.

Equinoterapia.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El Servicio de Equinoterapia de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana abrirá en febrero un nuevo llamado para incorporar beneficiarios, con el objetivo de ampliar gradualmente los cupos hasta alcanzar 15 usuarios y permitir que más niños y adolescentes accedan al tratamiento en 2026.

La jefa del servicio, Verónica Castillo, explicó que la equinoterapia está dirigida a personas que cuenten con un diagnóstico médico que avale su participación, ya que la indicación del tratamiento depende de la condición de salud de cada usuario. Entre los diagnósticos más frecuentes se encuentra el Trastorno del Espectro Autista (TEA), en muchos casos en estadios avanzados, aunque también se atienden otras patologías.

Castillo subrayó la importancia de la detección y abordaje precoz, especialmente en la infancia, dado que iniciar la terapia en los primeros años de vida aumenta las posibilidades de lograr avances significativos en el desarrollo integral de los niños.

Funcionamiento del servicio

El servicio funciona de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas, y es llevado adelante por un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, fisioterapeutas, psicomotricistas, educadores sociales, profesores de educación física, rehabilitadores ecuestres, guías en equinoterapia e idóneos en equitación. Cada usuario es acompañado por un equipo de aproximadamente cuatro personas, lo que permite generar un vínculo cercano y contar con un referente que guíe el proceso terapéutico y las metas individuales.

Las sesiones tienen una duración total de 40 minutos. De ese tiempo, 30 minutos están destinados a la monta, mientras que el resto se utiliza para actividades de cuidado del caballo, como alimentarlo, cepillarlo, acariciarlo o bañarlo en épocas de calor. Estas instancias, conocidas como grooming, refuerzan el vínculo con el animal y aportan beneficios tanto para el usuario como para el equino.

Entre las principales ventajas del tratamiento, Castillo destacó el contacto directo con el caballo, el calor corporal del animal y el ritmo de sus movimientos —paso, trote y galope—, que inciden positivamente en aspectos físicos, emocionales y cognitivos. La duración del proceso terapéutico varía según cada caso, en función de la patología y la evolución del usuario. “Algunos lo hacen más rápido que otros. Lo importante es ver avances”, señaló.

El servicio mantiene además un seguimiento constante con los médicos tratantes y psicólogos externos, quienes se encuentran en contacto con el equipo para evaluar progresos y, de ser necesario, realizar nuevas instancias de valoración.

Programa de Equitación Adaptada: propuesta para adultos

Como continuidad del proceso, la Guardia Republicana ofrece un programa de Equitación Adaptada para jóvenes que, al cumplir los 18 años, alcanzan mayor autonomía y dominio del caballo. Estos usuarios se preparan para representar a la institución en competencias hípicas a nivel nacional e internacional. El próximo evento en el exterior está previsto para mediados de 2027 en Colombia, proyecto que ya se encuentra en desarrollo.

Las personas interesadas en realizar consultas o inscripciones pueden comunicarse a través de los teléfonos 2030-3124 o 2030-3128, al correo electrónico [email protected] o concurrir personalmente a las oficinas del servicio, ubicadas en la sede de la Guardia Republicana, avenida José Pedro Varela s/n, dentro del horario de atención. La terapia tiene un costo bajo para los usuarios.

