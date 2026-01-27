Equinoterapia: quiénes pueden ser beneficiarios y las ventajas para los usuarios

Funcionamiento del servicio

El servicio funciona de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas, y es llevado adelante por un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, fisioterapeutas, psicomotricistas, educadores sociales, profesores de educación física, rehabilitadores ecuestres, guías en equinoterapia e idóneos en equitación. Cada usuario es acompañado por un equipo de aproximadamente cuatro personas, lo que permite generar un vínculo cercano y contar con un referente que guíe el proceso terapéutico y las metas individuales.

Las sesiones tienen una duración total de 40 minutos. De ese tiempo, 30 minutos están destinados a la monta, mientras que el resto se utiliza para actividades de cuidado del caballo, como alimentarlo, cepillarlo, acariciarlo o bañarlo en épocas de calor. Estas instancias, conocidas como grooming, refuerzan el vínculo con el animal y aportan beneficios tanto para el usuario como para el equino.

Entre las principales ventajas del tratamiento, Castillo destacó el contacto directo con el caballo, el calor corporal del animal y el ritmo de sus movimientos —paso, trote y galope—, que inciden positivamente en aspectos físicos, emocionales y cognitivos. La duración del proceso terapéutico varía según cada caso, en función de la patología y la evolución del usuario. “Algunos lo hacen más rápido que otros. Lo importante es ver avances”, señaló.

El servicio mantiene además un seguimiento constante con los médicos tratantes y psicólogos externos, quienes se encuentran en contacto con el equipo para evaluar progresos y, de ser necesario, realizar nuevas instancias de valoración.

Programa de Equitación Adaptada: propuesta para adultos

Como continuidad del proceso, la Guardia Republicana ofrece un programa de Equitación Adaptada para jóvenes que, al cumplir los 18 años, alcanzan mayor autonomía y dominio del caballo. Estos usuarios se preparan para representar a la institución en competencias hípicas a nivel nacional e internacional. El próximo evento en el exterior está previsto para mediados de 2027 en Colombia, proyecto que ya se encuentra en desarrollo.

Las personas interesadas en realizar consultas o inscripciones pueden comunicarse a través de los teléfonos 2030-3124 o 2030-3128, al correo electrónico [email protected] o concurrir personalmente a las oficinas del servicio, ubicadas en la sede de la Guardia Republicana, avenida José Pedro Varela s/n, dentro del horario de atención. La terapia tiene un costo bajo para los usuarios.