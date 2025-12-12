Decomisan 226 mil perfumes truchos que eran comercializados por un free shop de Rivera

La Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) con apoyo del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), descubrió que un free shop de Rivera realizaba maniobras fraudulentas con perfumes falsificados, por lo que fueron incautados 226.080 perfumes truchos, cuyo valor aduanero supera los $ 452.160.000.
En el marco de la Operación Ñemonda, se detectó que desde el free shop, que funciona en la ciudad de Rivera, se cargó mercadería en un camión uruguayo, que fue hasta una chacra del departamento, donde la mercadería fue pasada a otro camión brasileño, ya que pretendían llevar el cargamento de perfumes hacia el país vecino.
Las actuaciones comenzaron el día miércoles 10 de diciembre, cuando los equipos de la DIPN detectaron que un camión de pequeño porte realizaba maniobras inusuales frente a un free shop en la zona céntrica de Rivera.
Varios hombres trasladaban cajas desde el local hacia el vehículo y, posteriormente, estas eran descargadas en un galpón ubicado en Camino Curticeiras, donde se traspasaban a otro camión de mayor porte que transportaba un contenedor.
La secuencia se repitió cuatro veces, lo que motivó que se informara a la fiscal de turno, iniciándose una vigilancia directa sobre el vehículo con el fin de identificarlo una vez que circulara.
El camión interceptado y las millonarias incautaciones
Este jueves 11, cuando el vehículo salió de la chacra para tomar la ruta 5 rumbo a Brasil, fue interceptado por la Policía y equipos aduaneros.
Dentro del contenedor de la zorra del camión estaban las cajas con perfumes que pretendían pasarse por marcas como Chanel, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Allí encontraron 792 cajas con un total de 114.048 perfumes truchos.
La documentación presentada por el conductor evidenciaba inconsistencias y permitió establecer que la mercadería sería falsificada.
Luego, por orden de la Fiscalía, equipos de la DIPN Regional Norte y del GRIA realizaron un allanamiento en el free shop y se encontraron otras 778 cajas, con 112.032 perfumes apócrifos.
La Fiscal de 3º Turno de Rivera dispuso la incautación del camión con semirremolque y la incautación e interdicción de la mercadería existente en el Free Shop, quedando el propietario como depositario.
Además, se contactaron los representantes legales de las marcas afectadas para el inicio de las correspondientes denuncias penales.