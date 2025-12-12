Decomisan 226 mil perfumes truchos que eran comercializados por un free shop de Rivera

Varios hombres trasladaban cajas desde el local hacia el vehículo y, posteriormente, estas eran descargadas en un galpón ubicado en Camino Curticeiras, donde se traspasaban a otro camión de mayor porte que transportaba un contenedor.

La secuencia se repitió cuatro veces, lo que motivó que se informara a la fiscal de turno, iniciándose una vigilancia directa sobre el vehículo con el fin de identificarlo una vez que circulara.

El camión interceptado y las millonarias incautaciones

Este jueves 11, cuando el vehículo salió de la chacra para tomar la ruta 5 rumbo a Brasil, fue interceptado por la Policía y equipos aduaneros.

Dentro del contenedor de la zorra del camión estaban las cajas con perfumes que pretendían pasarse por marcas como Chanel, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Allí encontraron 792 cajas con un total de 114.048 perfumes truchos.

La documentación presentada por el conductor evidenciaba inconsistencias y permitió establecer que la mercadería sería falsificada.

Luego, por orden de la Fiscalía, equipos de la DIPN Regional Norte y del GRIA realizaron un allanamiento en el free shop y se encontraron otras 778 cajas, con 112.032 perfumes apócrifos.

La Fiscal de 3º Turno de Rivera dispuso la incautación del camión con semirremolque y la incautación e interdicción de la mercadería existente en el Free Shop, quedando el propietario como depositario.

Además, se contactaron los representantes legales de las marcas afectadas para el inicio de las correspondientes denuncias penales.