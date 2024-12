Denuncian manejo burocrático del INAU-Rocha

A mediados de noviembre de este 2024, un grupo de gente de Chuy y La Barra del Chuy, organizó una serie de actividades artísticas, culturales, deportivas y de recreación para lo que se llamó: “Lanzamiento de la Temporada 2024-2025”. Como suele ocurrir ofrecí mis documentales.

Los organizadores decidieron incluir en la cartelera de actividades del Centro Cultural de La Barra del Chuy el documental “Becho, el del violín”, sobre la vida de Carlos Julio Eizmendi, el violinista de Lascano que inspiró a Alfredo Zitarrosa. Para la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Barra del Chuy y Puimayen (AJUPENBAYPU) se decidió programar a “Samuel Priliac: “Sencillez y Grandeza”, otro documental sobre la vida de este inmigrante rumano, que dejó una huella muy profunda en la zona y la región, por su generosidad y filantropía sin límites.

Por esos días también se comunicaron conmigo desde la Dirección del Centro Cultural de La Coronilla, interesados en proyectar tres de mis documentales, durante la temporada veraniega en ese balneario.

INTERVIENE EL INAU – Tres días antes de la fecha fijada para las proyecciones en La Barra del Chuy se me informa desde el Centro Cultural de La Barra que el INAU exige la presentación de un formulario para determinar si las películas son aptas. Y me entero que, como titular de una Distribuidora Cinematográfica (que no soy) tenía que firmar un formulario “solicitando la creación de una Comisión Fiscalizadora”.

En el formulario, además, se piden detalles de las películas (como título, género, etc) y… “Datos de quien atenderá a los calificadores en el teatro, en nombre de la Empresa/Compañía”. Al final del formulario se indica que serán designados los calificadores, pero se aclara que es información interna del Departamento de Espectáculos Públicos” del INAU.

La formulación de este documento está mal desde el arranque. Pero la historia continúa. Enseguida de la comunicación del Centro Cultural de la Barra del Chuy recibo la misma notificación desde el Centro Cultural de La Coronilla. Por supuesto que me negué a firmar también ese formulario y sugerí entonces que se eliminaran mis documentales de la programación que se venía preparando.

DUDAS - Después de varios contactos y consultas en el departamento, incluyendo a gente vinculada al INAU, me enteré que la norma existe. Que ese formulario, y otros parecidos, se exigen, aparentemente, a diversos organizadores de espectáculos de diverso género.

También me enteré que alguien tiene que pagar $1.308 (mil trecientos ocho pesos) por ese trámite. Pero, en el caso del Cine Con Vecinos no tiene ninguna justificación esa exigencia administrativa y burocrática. Por eso, después de todo este entrevero todavía sigo sin entender algunas cosas.

1) ¿Cuál es el propósito de fiscalizar al Cine Con Vecinos que, en estos trece años, ha recorrido todo el país ,prácticamente, sin obstáculos ni interferencias de ningún tipo?.

2) ¿Por qué apareció ahora, sorpresivamente, esta exigencia si me he presentado en tantos lugares, públicos y privados, sin problemas?

3) ¿Por qué se le exige al Centro Cultural de La Barra del Chuy y al Centro Cultural de La Coronilla y no a otras instituciones?.

4) Para completar las desprolijidades, los dos documentales se proyectaron el sábado 7 de este mes de diciembre en la AJUPENBAYPU, sin ningún problema.

Sé que INAU-ROCHA ha tenido algunos problemas de funcionamiento últimamente, pero eso no justifica estos horrores burocráticos que, ojalá se corrijan y no vuelvan a plantearse. Al menos de esta manera.

Carlos Castillos ,maestro y periodista"