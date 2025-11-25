Denuncian a Petinatti por incitación al odio tras sus dichos sobre Gaza

Algunas frases de Petinatti

La denuncia recoge varias expresiones literales pronunciadas al aire. Entre ellas, la afirmación: “No hay inocentes en Gaza”. También se consigna que Petinatti sostuvo: “Allá les enseñan a matar judíos (…) así se les enseña”, y que “el niño muere por culpa del padre, por culpa del gobierno de Hamas”. En otro pasaje, el comunicador calificó el escenario como “una guerra entre el bien y el mal (…) un tema de la civilización judeo-occidental”.

El denunciante también señala que el comunicador vinculó a quienes marchan por Palestina en Uruguay con el terrorismo, citando la expresión: “Yo no sé quién está a favor del terrorismo… que va a marchar a favor de Hamas”.

El escrito afirma que estas expresiones, analizadas en su contexto, “revisten un carácter generalizador, deshumanizante y justificativo de la violencia moral o física contra un pueblo determinado”, y que no se tratarían de una mera opinión política sino de una “incitación pública al desprecio”.

Además, se argumenta que la difusión del contenido en televisión abierta y plataformas digitales cumple con el requisito de publicidad establecido por la norma penal invocada.

El denunciante solicita que se oficie a Canal 4 para obtener copia íntegra de la emisión, que Petinatti sea citado a declarar y que se disponga una pericia lingüística o comunicacional.

La denuncia fue presentada desde Atlántida, Canelones, el 21 de noviembre de 2025.