Denuncian a Petinatti por incitación al odio tras sus dichos sobre Gaza

El comunicador Freddy Nieuchowicz Abramovich, conocido públicamente como Orlando Petinatti, recibió una denuncia penal por presunta incitación al odio o desprecio prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, radicada ante la Fiscalía General de la Nación.
La denuncia se basa en afirmaciones realizadas durante su participación en el programa “Vamo Arriba” de Canal 4, emitido el 25 de febrero de 2025, posteriormente difundido en YouTube.
Según el escrito, el denunciante sostiene que Petinatti efectuó manifestaciones que podrían constituir discurso deshumanizante hacia la población palestina. En el documento se afirma que el comunicador “realizó una serie de manifestaciones públicas referidas al conflicto entre Israel y Palestina que, por su contenido, reiteración y tono deshumanizante, podrían configurar incitación al odio o desprecio hacia un grupo de personas determinado por su origen étnico y nacional”.
Algunas frases de Petinatti
La denuncia recoge varias expresiones literales pronunciadas al aire. Entre ellas, la afirmación: “No hay inocentes en Gaza”. También se consigna que Petinatti sostuvo: “Allá les enseñan a matar judíos (…) así se les enseña”, y que “el niño muere por culpa del padre, por culpa del gobierno de Hamas”. En otro pasaje, el comunicador calificó el escenario como “una guerra entre el bien y el mal (…) un tema de la civilización judeo-occidental”.
El denunciante también señala que el comunicador vinculó a quienes marchan por Palestina en Uruguay con el terrorismo, citando la expresión: “Yo no sé quién está a favor del terrorismo… que va a marchar a favor de Hamas”.
El escrito afirma que estas expresiones, analizadas en su contexto, “revisten un carácter generalizador, deshumanizante y justificativo de la violencia moral o física contra un pueblo determinado”, y que no se tratarían de una mera opinión política sino de una “incitación pública al desprecio”.
Además, se argumenta que la difusión del contenido en televisión abierta y plataformas digitales cumple con el requisito de publicidad establecido por la norma penal invocada.
El denunciante solicita que se oficie a Canal 4 para obtener copia íntegra de la emisión, que Petinatti sea citado a declarar y que se disponga una pericia lingüística o comunicacional.
La denuncia fue presentada desde Atlántida, Canelones, el 21 de noviembre de 2025.