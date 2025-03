Desafíos del cooperativismo: tiempos de ayuda mutua y perspectiva de género

"Si el horario de la obra es de 7 de la mañana a 6 de la tarde y vos trabajás de 8 a 5 y te quedás a una hora de tu casa, es realmente difícil cumplir con eso", señaló. La situación se agrava para las mujeres que no cuentan con una red de apoyo que les permita repartir las horas de ayuda mutua. "Muchas de las mujeres son jefas de hogar, muchas no tienen quién les haga las horas. Si vos tenés un núcleo conformado, va tu compañero o tu compañera, o tus hijos mayores de 18 años, pero ¿y las que no?", planteó.