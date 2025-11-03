Descubra qué corte de carne bajará su precio durante todo el mes de noviembre

El kilo de un corte de carne se venderá a $389 en todo el país durante noviembre. La rebaja surge de un acuerdo entre carniceros y distribuidores para promover el consumo del corte también entre semana. A partir de este mes, los uruguayos encontrarán una buena noticia en las carnicerías.
Un acuerdo entre la Unión de Vendedores de Carne (UVC) y la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (ADICU), con el objetivo de impulsar el consumo de este corte tan arraigado en la mesa local, bajará el precio del pulpón un 40%.
Carne entre semana
El pulpón, tradicional protagonista del asado del domingo, es uno de los cortes más valorados por los consumidores uruguayos, aunque su consumo suele concentrarse en los fines de semana. El presidente de la UVC, José Luis Fernández, explicó que la iniciativa busca extender su presencia a los días de semana. “Se puede hacer el pulpón el fin de semana y, si sobra, al otro día se pueden hacer otras preparaciones, como un estofado o un guiso”, señaló.
Fernández, que asumió su cargo el pasado 5 de octubre, consideró que esta rebaja permitirá dinamizar el mercado interno y ayudar al bolsillo de las familias en un contexto de precios altos.
Mejor corte
El vicepresidente de la UVC, Rafael Rodríguez, destacó la calidad del pulpón que se vende en las carnicerías tradicionales, subrayando que el corte “viene mejor preparado, con mucho menos desperdicio”.Además, Rodríguez recordó la importancia del vínculo entre carnicero y cliente: “Las carnicerías de barrio ofrecen productos de calidad y asesoramiento personalizado. Es el carnicero quien puede aconsejar al cliente y ayudar a la economía de cada hogar”, dijo.