Descubra qué corte de carne bajará su precio durante todo el mes de noviembre

Carne entre semana

El pulpón, tradicional protagonista del asado del domingo, es uno de los cortes más valorados por los consumidores uruguayos, aunque su consumo suele concentrarse en los fines de semana. El presidente de la UVC, José Luis Fernández, explicó que la iniciativa busca extender su presencia a los días de semana. “Se puede hacer el pulpón el fin de semana y, si sobra, al otro día se pueden hacer otras preparaciones, como un estofado o un guiso”, señaló.