Sociedad Río Negro | políticas | Vivienda

Jornada de diálogo

Gobierno y Río Negro avanzan en una agenda conjunta para fortalecer el acceso a la vivienda

La ministra Tamara Paseyro y el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, acordaron una hoja de ruta común que busca adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales.

ministra-19
Por Redacción de Caras y Caretas

El fortalecimiento de las políticas habitacionales y la mejora en el acceso a la vivienda fueron el eje central de la reunión que mantuvieron la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, junto al equipo técnico de la Dirección de Vivienda departamental.

Durante el encuentro, desarrollado en la capital rionegrense, se definió una agenda de trabajo común orientada a promover soluciones habitacionales y garantizar el derecho universal a la vivienda.

Levratto calificó la instancia como “una reunión de perfil técnico-político y de alcance social”, y destacó la importancia de priorizar las necesidades reales de la población. En tanto, la ministra Paseyro explicó que esta articulación se enmarca en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, que propone adaptar las políticas nacionales a las realidades locales, impulsando un desarrollo más equitativo y sostenible.

Jornada de diálogo y visitas

Como parte de la jornada, las autoridades mantuvieron un encuentro con familias de distintas localidades del departamento que enfrentan dificultades habitacionales. Fue un espacio de escucha y diálogo, en el que se compartieron experiencias y preocupaciones, reafirmando el compromiso conjunto de transformar las necesidades en soluciones concretas.

Posteriormente, Paseyro y Levratto realizaron una recorrida por obras en ejecución, comenzando por los trabajos del Plan Juntos en el barrio Lencina, donde se construyen nuevas viviendas. La visita continuó en la Cooperativa de Vivienda de la calle Alzaibar y en COVISIN 6, donde conversaron con vecinos y recogieron inquietudes sobre los avances y desafíos del proceso cooperativo.

