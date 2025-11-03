Gobierno y Río Negro avanzan en una agenda conjunta para fortalecer el acceso a la vivienda

Jornada de diálogo y visitas

Como parte de la jornada, las autoridades mantuvieron un encuentro con familias de distintas localidades del departamento que enfrentan dificultades habitacionales. Fue un espacio de escucha y diálogo, en el que se compartieron experiencias y preocupaciones, reafirmando el compromiso conjunto de transformar las necesidades en soluciones concretas.

Posteriormente, Paseyro y Levratto realizaron una recorrida por obras en ejecución, comenzando por los trabajos del Plan Juntos en el barrio Lencina, donde se construyen nuevas viviendas. La visita continuó en la Cooperativa de Vivienda de la calle Alzaibar y en COVISIN 6, donde conversaron con vecinos y recogieron inquietudes sobre los avances y desafíos del proceso cooperativo.