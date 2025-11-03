El fortalecimiento de las políticas habitacionales y la mejora en el acceso a la vivienda fueron el eje central de la reunión que mantuvieron la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, junto al equipo técnico de la Dirección de Vivienda departamental.
Jornada de diálogo
Gobierno y Río Negro avanzan en una agenda conjunta para fortalecer el acceso a la vivienda
La ministra Tamara Paseyro y el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, acordaron una hoja de ruta común que busca adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales.