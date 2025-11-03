Policía rural recuperó 35 ovejas robadas en un campo de Rivera

Un operativo de la Brigada Departamental de Seguridad Rural (BDSR) permitió recuperar 35 ovejas de las 42 que habían sido denunciadas como faltantes por el propietario de un establecimiento rural de paraje Platón (Rivera), quien al constatar el aparente robo, se comunicó de inmediato al servicio de emergencias 911.
Detalles del operativo
Un equipo de la BDSR de la Jefatura de Policía de Rivera concurrió al lugar de los hechos y comenzó un minucioso seguimiento de rastros, observando que los animales habrían sido arreados por dos o más personas a caballo, de acuerdo a las huellas encontradas en la zona.
Los efectivos realizaron un seguimiento pie a tierra por aproximadamente seis kilómetros, atravesando montes y vegetación agreste, hasta localizar nuevamente indicios del recorrido en el balneario Los Ceibos.
Debido a la extensión del área, se implementó un amplio operativo con personal a pie, motorizados y otros montados a caballo.
Como resultado del rastrillaje, se logró ubicar a 35 de los animales sustraídos en un campo ubicado a unos 20 kilómetros del lugar del abigeato.
Los responsables escaparon cuando vieron a la Policía
Al advertir la presencia policial, los presuntos autores emprendieron la fuga hacia un monte cercano al camino internacional, abandonando en el lugar tres equinos ensillados, los cuales fueron incautados.
Por diligencia del Fiscal Subrogante de 3º Turno, se dispuso la entrega de los ovinos recuperados a su propietario, entre otras actuaciones.
En tanto las tareas continúan a fin de identificar y ubicar a los responsables del abigeato.