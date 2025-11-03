Policía rural recuperó 35 ovejas robadas en un campo de Rivera

Debido a la extensión del área, se implementó un amplio operativo con personal a pie, motorizados y otros montados a caballo.

Como resultado del rastrillaje, se logró ubicar a 35 de los animales sustraídos en un campo ubicado a unos 20 kilómetros del lugar del abigeato.

Los responsables escaparon cuando vieron a la Policía

Al advertir la presencia policial, los presuntos autores emprendieron la fuga hacia un monte cercano al camino internacional, abandonando en el lugar tres equinos ensillados, los cuales fueron incautados.

Por diligencia del Fiscal Subrogante de 3º Turno, se dispuso la entrega de los ovinos recuperados a su propietario, entre otras actuaciones.

En tanto las tareas continúan a fin de identificar y ubicar a los responsables del abigeato.