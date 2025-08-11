Detectan en casino y máquinas de cobro uso de billetes entintados

Una explosión sacudió el pasado martes 5 de agosto el barrio de Carrasco, cuando delincuentes detonaron un cajero automático en la intersección de Gabriel Otero y Divina Comedia. El incidente, ocurrido cerca de las 7:00 a.m., dejó billetes esparcidos por la calle y un vehículo robado abandonado a pocas cuadras del lugar.
De acuerdo con el informe policial, un grupo de encapuchados llegó al lugar en una camioneta Chevrolet, que forzaron y explotaron el cajero utilizando tubos de oxígeno. Inmediatamente después de la detonación, los billetes del interior, tanto en pesos como en dólares, quedaron inutilizados por el sistema de entintado del cajero.
Los delincuentes huyeron en el mismo vehículo, el cual fue abandonado poco después en Sanlucar y Esteban Elena. El vehículo, que tenía una matrícula falsa, había sido reportado como robado.
Billetes en Supermercado y Casino
En las últimas horas se constató la utilización de billetes entintados, que se presume provenientes del cajero automático detonado el pasado martes.
La explosión activó el sistema de entintado del aparato e hizo que manchara los billetes con un líquido indeleble, dejándolos inutilizados para su uso. Sin embargo, algunos de esos papeles habían sido empleados recientemente.
Según informóa Telemaundo, 10.000 pesos en billetes de 2.000 con esas características fueron encontrados dentro de una máquina de cobro en un supermercado en Buceo. Al aparato en cuestión recibe efectivo y entrega cambio, por lo que se presume que los portadores de los billetes los aprovecharon para deshacerse de dinero marcado y llevarse billetes limpios de menor denominación.
Asimismo, en un casino de Ciudad de la Costa se encontraron 20.000 pesos en billetes de 2.000 también marcados, tirados debajo de una máquina de juego. Presuntamente fueron abandonados allí porque el dispositivo los rechazó. Sin embargo, de acuerdo con el citado informe, se cree que otros billetes sí habrían logrado burlar el sistema.
Los papeles aceptados por las máquinas presentan manchas de tinta de reducidas dimensiones, y que no cubren las partes que el sistema informático escanea, por lo que logran pasar como habilitados.
La policía continúa investigando el robo.