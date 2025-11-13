Detuvieron a edil suplente del Partido Nacional por presunto vínculo con venta de drogas

Detuvieron en Isidoro Noblía a un edil suplente del Partido Nacional investigado por la presunta venta de drogas. El trabajo de la Brigada Departamental Antidrogas permitió la incautación de marihuana, una balanza de precisión, un automóvil y un revólver calibre 38 con municiones, según informó Telenoche 4 en base a fuentes vinculadas al caso.
El detenido integró por un breve período el cuadro policial de este departamento, pero está desvinculado desde hace mucho tiempo.
Integra la lista 93 del Partido Nacional
Actualmente integra la lista de ediles de la Junta Departamental en representación de la lista 93, liderada por el actual intendente Cristian Morel.
Según se informó, el hombre sería responsable de un club canábico, pero el manejo de las sustancias no se ajustaría a las normas vigentes que regulan el mercado.
No se descartan otras derivaciones en la investigación.
Isidoro Noblía en el ojo de la tormenta
El departamento de Cerrolargo y más precisamente la localidad de Isidoro Noblía está en boca de todos, luego de registrarse varios hechos de corrupción. A lo ocurrido con el edil nacionalista, hay que recordar que se continúa investigando la emisión de libretas de conducir irregulares.
La investigación ya acumula 14 personas formalizadas y condenadas por delitos que incluyen asociación para delinquir, cohecho y falsificación de documentos. Entre ellas se encuentran el exalcalde de Noblía, Fabio Freire, y una exdirectora de Turismo de la Intendencia de Cerro Largo.
Durante tres años y cuatro meses se otorgaron en la localidad unas 9.000 libretas de conducir, pese a que Isidoro Noblía tiene cerca de 3.000 habitantes.