Detuvieron a un hombre que ingresó a la Embajada de España con un revólver

La Policía no creyó la versión del hombre armado

El revólver calibre 22, con ocho municiones, no estaba autorizado para portar en espacios públicos y no contaba con la documentación correspondiente.

Al ser detenido y consultado por el arma, el hombre manifestó que el revólver era una “reliquia” que le había regalado su abuelo, y que por eso la llevaba consigo, pero la explicación no logró evitar ser detenido por la Policía.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que el individuo cuenta con antecedentes, el último por hurto en grado de tentativa con agravantes. El individuo fue trasladado a la Seccional 10ª y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.