Detuvieron a un hombre que ingresó a la Embajada de España con un revólver

Un hombre de 42 años intentó ingresar este martes a la Embajada de España con un revólver calibre 22. El individuo había llegado a la zona del consulado de España para realizar un trámite relacionado con su pasaporte europeo. Quedó detenido.
Un funcionario de la empresa de seguridad de la embajada dijo que cuando el hombre pasó su mochila por el escáner visualizó el arma de fuego. Luego, al inspeccionar la mochila y efectivamente incautó el revólver, por lo que inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.
Tras la activación del protocolo de seguridad de la Embajada de España, un grupo de efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Motorizada (URPM) de la Zona Operacional II llegaron al lugar, verificaron la situación y procedieron a arrestar al hombre de 42 años.
La Policía no creyó la versión del hombre armado
El revólver calibre 22, con ocho municiones, no estaba autorizado para portar en espacios públicos y no contaba con la documentación correspondiente.
Al ser detenido y consultado por el arma, el hombre manifestó que el revólver era una “reliquia” que le había regalado su abuelo, y que por eso la llevaba consigo, pero la explicación no logró evitar ser detenido por la Policía.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que el individuo cuenta con antecedentes, el último por hurto en grado de tentativa con agravantes. El individuo fue trasladado a la Seccional 10ª y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.