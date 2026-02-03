Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Policía | homicidio |

Incautaron una pistola, balas y dinero

La Policía detuvo a un joven integrante de los Suárez de Villa Española requerido por homicidio

El adolescente de 17 años estaba requerido por un homicidio cometido el pasado 22 de julio en Flor de Maroñas como parte un conflicto criminal.

Pistola Glock, balas y dinero incautado por la Policía.

Por Redacción Caras y Caretas

El Departamento de Homicidios de la Policía detuvo este martes a tres jóvenes integrantes de una banda criminal del noreste de la capital, uno de ellos - de 17 años- estaba requerido por homicidio, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Los otros dos detenidos en el allanamiento desarrollado con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) este martes de mañana en el barrio El Monarca de Montevideo son hermanos del primero; ambos tienen 18 años y carecen de antecedentes penales. Los tres son integrantes de la banda los Suárez de Villa Española, afirmó Subrayado en base a fuentes policiales. Los tres detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía.

El homicidio en Flor de Maroñas

El homicidio por el que el detenido de 17 años era buscado ocurrió sobre la noche del 22 de julio de 2025 en la calle Virrey Elío casi José Belloni, en el barrio Flor de Maroñas. Para los investigadores, el adolescente—que tiene indagatorias por otros delitos— fue quien disparó y le causó la muerte al joven de 20 años, presuntamente por un conflicto por la venta de drogas.

Los agentes de la Dirección Nacional de Policía Científica, tras hacer un relevamiento de las evidencias balísticas y las cámaras de videovigilancia de la zona, identificaron al menor de edad detenido como el presunto autor del homicidio.

A partir del sistema Shotspotter, la Policía determinó que la noche del crimen hubo al menos 27 disparos de arma de fuego.

Una pistola, cargadores, municiones y dinero en efectivo

Como resultado del allanamiento, la Policía incautó:

- 1 pistola Glock

- 1 caja de pistola Glock nro interno M-14934-5

- 2 cargadores con 17 cartuchos

- 1 cargador extensible

- 41 cartuchos

- 5 teléfonos celulares

- $299.970

