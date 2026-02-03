La Policía detuvo a un joven integrante de los Suárez de Villa Española requerido por homicidio

El homicidio en Flor de Maroñas

El homicidio por el que el detenido de 17 años era buscado ocurrió sobre la noche del 22 de julio de 2025 en la calle Virrey Elío casi José Belloni, en el barrio Flor de Maroñas. Para los investigadores, el adolescente—que tiene indagatorias por otros delitos— fue quien disparó y le causó la muerte al joven de 20 años, presuntamente por un conflicto por la venta de drogas.