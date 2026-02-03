El Departamento de Homicidios de la Policía detuvo este martes a tres jóvenes integrantes de una banda criminal del noreste de la capital, uno de ellos - de 17 años- estaba requerido por homicidio, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Incautaron una pistola, balas y dinero
La Policía detuvo a un joven integrante de los Suárez de Villa Española requerido por homicidio
El adolescente de 17 años estaba requerido por un homicidio cometido el pasado 22 de julio en Flor de Maroñas como parte un conflicto criminal.