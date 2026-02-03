Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Concurso Oficial del Carnaval | Daecpu |

Teatro de Verano

Se conoció el fixture de la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval

La segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval comenzará el lunes 9 de febrero en caso de no haber suspensiones durante esta semana.

Así será la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval.

Así será la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Mientras continúa el desarrollo de la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano, DAECPU dio a conocer el fixture de las diez etapas de la segunda rueda que estará comenzando el próximo lunes 9 de febrero.

El comienzo de esta etapa, dependerá de la fecha en que termine la primera rueda del concurso. Hoy en día, si no hay suspensiones, comenzaría el lunes.

Segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval

Etapa 1 – Lunes 9 de febrero

  • 20:30 - House (Revista)
  • 21:45 - Social Club (Humoristas)
  • 23:05 - Un Título Viejo (Murga)
  • 00:15 - Zíngaros (Parodistas)

Etapa 2 – Martes 10 de febrero

  • 20:30 - Madame Gótica (Revista)
  • 21:45 - Herencia Ancestral (Soc. de negros y lubolos)
  • 23:10 - Los Chobys (Humoristas)
  • 00:25 - Falta y Resto (Murga)

Etapa 3 – Miércoles 11 de febrero

  • 20:30 - La Compañía (Revista)
  • 21:45 - Jorge (Murga)
  • 23:00 - La Nueva Milonga (Murga)
  • 00:10 - Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 4 – Jueves 12 de febrero

  • 20:30 - Carambola (Revista)
  • 21:45 - Don Bochinche y Cía (Murga)
  • 23:00 - Gente Grande (Murga)
  • 00:10 - La Trasnochada (Murga)

Etapa 5 – Viernes 13 de febrero

  • 20:30 - Tabú (Revista)
  • 21:45 - Diablos Verdes (Murga)
  • 23:00 - Cayó La Cabra (Murga)
  • 00:10 - Caballeros (Parodistas)

Etapa 6 – Sábado 14 de febrero

  • 20:30 - Más Que Lonja (Soc. de negros y lubolos)
  • 21:50 - Mi Vieja Mula (Murga)
  • 23:05 - Los Rolin (Humoristas)
  • 00:20 - La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 7 – Domingo 15 de febrero

  • 20:30 - Integración (Soc. de negros y lubolos)
  • 21:50 - A La Bartola (Murga)
  • 23:05 - Queso Magro (Murga)
  • 00:15 - Adams (Parodistas)

Etapa 8 – Lunes 16 de febrero

  • 20:30 - Yambo Kenia (Soc. de negros y lubolos)
  • 21:50 - La Mojigata (Murga)
  • 23:05 - Sociedad Anónima (Humoristas)
  • 00:20 - Patos Cabreros (Murga)

Etapa 9 – Martes 17 de febrero

  • 20:30 - Valores (Soc. De negros y lubolos)
  • 21:50 - La Margarita (Murga)
  • 23:05 - Curtidores De Hongos (Murga)
  • 00:15 - Momosapiens (Parodistas)

Etapa 10 – Miércoles 18 de febrero

  • 20:30 - La Sara Del Cordón (Soc. de negros y lubolos)
  • 21:50 - Jardín Del Pueblo (Murga)
  • 23:05 - Cyranos (Humoristas)
  • 00:20 - Doña Bastarda (Murga)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar