Política Frente Amplio | Cuba | medidas

RELACIONES INTERNACIONALES

Frente Amplio prepara visita de sus dirigentes a Cuba

La propuesta llega luego de una conversación entre el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la nueva embajadora de la isla en Uruguay.

 Carlos Lebrato / FocoUy
El Frente Amplio (FA) enviará una delegación a Cuba para explorar acuerdos de cooperación bilateral y solidarizarse con la isla a raíz del endurecimiento del bloqueo económico impuesto por EEUU, dijo a la Agencia Sputnik Fernando Gambera, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de la fuerza política.

"El objetivo de la visita es que haya un intercambio que tenga resultados para ellos y para nosotros, pero primero es un mensaje de solidaridad frente a una amenaza y una decisión del Gobierno de EEUU que no hay otra forma de calificarla que inhumana. La imposibilidad de que Cuba reciba ayuda energética puede generar un drama humanitario", dijo Gambera.

El dirigente adelantó a la Agencia Sputnik que dirigentes partidarios de alto nivel estarán visitando Cuba a más tardar en abril.

Además de expresar su solidaridad, la delegación explorará áreas de cooperación bilateral, en línea con la "coordinación histórica" que ha habido entre la izquierda uruguaya y Cuba.

Uno de los rubros donde pueden explorarse acuerdos es en la salud, dijo Gambera.

El dirigente sostuvo que así como Cuba ya mandó médicos a Uruguay para realizar operaciones de cataratas, ahora el país sudamericano puede aprovechar el conocimiento generado en la isla respecto al tratamiento de las consecuencias de la diabetes.

Caras y Caretas dialogó con Gambera, quien trajo a flote que la propuesta de que dirigentes del FA viajaran a Cuba vino luego de una reunión entre el presidente de la fuerza política Fernando Pereira y la nueva embajadora de la isla en Uruguay, Lissett Pérez.

Según detalló el dirgente político, se trata de una "delegación imporante" la que viajara a Cuba para un intercambio "más directo y en vivo".

Trump y las medidas contra Cuba

El jueves 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, decretó una emergencia nacional por una presunta amenaza a la seguridad nacional proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministran petróleo a la isla.

Posteriormente, el mandatario republicano señaló que Cuba es un país que está "muy cerca del colapso" debido a que perdió el acceso al dinero y el petróleo de Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Caracas, que culminó con el secuestro del presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

En respuesta, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que la nueva medida arancelaria de EEUU contra el suministro petrolero a Cuba es "fascista, criminal y genocida".

El domingo Trump aseguró que EEUU está negociando con los líderes de Cuba para llegar a un acuerdo, aunque no dio más detalles.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró este lunes que el Gobierno de la isla está dispuesto a "reactivar" y "ampliar" la cooperación bilateral con EEUU para enfrentar amenazas transnacionales como el terrorismo.

"Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con EEUU y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional (…) Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con EEUU para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia", escribió el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.

Asimismo, el canciller subrayó que Cuba no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas en el territorio nacional y mantiene una política de "tolerancia cero" frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

