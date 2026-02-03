Frente Amplio prepara visita de sus dirigentes a Cuba.

Además de expresar su solidaridad, la delegación explorará áreas de cooperación bilateral, en línea con la "coordinación histórica" que ha habido entre la izquierda uruguaya y Cuba.

Uno de los rubros donde pueden explorarse acuerdos es en la salud, dijo Gambera.

El dirigente sostuvo que así como Cuba ya mandó médicos a Uruguay para realizar operaciones de cataratas, ahora el país sudamericano puede aprovechar el conocimiento generado en la isla respecto al tratamiento de las consecuencias de la diabetes.

Caras y Caretas dialogó con Gambera, quien trajo a flote que la propuesta de que dirigentes del FA viajaran a Cuba vino luego de una reunión entre el presidente de la fuerza política Fernando Pereira y la nueva embajadora de la isla en Uruguay, Lissett Pérez.

Según detalló el dirgente político, se trata de una "delegación imporante" la que viajara a Cuba para un intercambio "más directo y en vivo".

Trump y las medidas contra Cuba

El jueves 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, decretó una emergencia nacional por una presunta amenaza a la seguridad nacional proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministran petróleo a la isla.

Posteriormente, el mandatario republicano señaló que Cuba es un país que está "muy cerca del colapso" debido a que perdió el acceso al dinero y el petróleo de Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Caracas, que culminó con el secuestro del presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

En respuesta, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que la nueva medida arancelaria de EEUU contra el suministro petrolero a Cuba es "fascista, criminal y genocida".

El domingo Trump aseguró que EEUU está negociando con los líderes de Cuba para llegar a un acuerdo, aunque no dio más detalles.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró este lunes que el Gobierno de la isla está dispuesto a "reactivar" y "ampliar" la cooperación bilateral con EEUU para enfrentar amenazas transnacionales como el terrorismo.

"Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con EEUU y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional (…) Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con EEUU para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia", escribió el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.

Asimismo, el canciller subrayó que Cuba no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas en el territorio nacional y mantiene una política de "tolerancia cero" frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.