Devolución de Fonasa: desde este lunes se podrá consultar el monto a cobrar

En esta oportunidad el monto total a devolver son $ 7.774 millones (unos US$ 193,6 millones), según datos oficiales.

Los cobros comienzan el 22

Los cobros comenzarán el 22 de setiembre para quienes hayan elegido recibir el dinero mediante depósito en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico, siempre que la opción se registre hasta el 17 de setiembre. Si la elección se hace después de esa fecha, el pago se acreditará a las 72 horas hábiles. Las personas que ya registraron esta modalidad en años anteriores no deben volver a realizar el trámite.

De acuerdo con lo establecido por el BPS, tendrán devolución los trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $113.167 nominales en 2024, así como los jubilados o pensionistas con ingresos promedio superiores a $122.598 nominales. En caso de fallecimiento, los herederos podrán solicitar la liquidación del excedente mediante los procedimientos sucesorios.

El cálculo del excedente se basa en la comparación entre los aportes personales realizados durante el año y un tope anual que varía según la situación familiar, incluyendo si el beneficiario tiene hijos, cónyuge o concubino a cargo.

El BPS recordó que algunas devoluciones pueden quedar retenidas por deudas, por información incorrecta o por la omisión en la presentación de la declaración jurada Fonasa de servicios personales.