Sociedad Personas Mayores | acciones | IM

Conmemoración

Día Internacional de las Personas Mayores: IM recordó acciones anuales

Bajo el lema "Las Personas mayores impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos", la IM se suma a la conmemoración con una serie de acciones.

Día Internacional de las Personas Mayores: IM recordó acciones anuales. Foto: Intendencia de Montevideo

Día Internacional de las Personas Mayores: IM recordó acciones anuales.

 Foto: Intendencia de Montevideo
Por Redacción Caras y Caretas

El 1º de octubre se celebra un año más el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el valor y la contribución esencial de este grupo etario, asegurando su inclusión, derechos y bienestar.

Bajo el lema "Las Personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos" para este 2025, la Intendencia de Montevideo (IM) se suma a la conmemoración con una serie de acciones.

Jornadas de encuentro

La Secretaría de las Personas Mayores de la comuna realizará una jornada de encuentro e intercambio este mismo 1º de octubre, de 14 a 17 horas, en el Hotel del Prado. Desde la IM detalalron que el evento reunirá a participantes de talleres, redes y público general para compartir diversos escenarios simultáneos y un cierre conjunto.

Además, el mes de octubre será testigo de la 30ª edición del Festival de Coros de Personas Mayores. Se llevará a cabo de lunes a viernes, del 20 al 29 de octubre, en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo con entrada libre, y contará con la participación de más de 120 coros de todo el país.

Cerrando este ciclo de homenajes, el 6 de noviembre se realizará el Encuentro Nacional de Personas Mayores en el Prado de Florida. Organizado por la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (CIPEM), esta jornada masiva a nivel nacional aprovechará el marco del Bicentenario para celebrar y reunir a personas mayores de los 19 departamentos.

Acciones anuales

Servicio de atención para personas mayores: para personas mayores de 60 años que atraviesen situaciones de violencia, abuso y/o maltrato, residentes en Montevideo. Cuenta con asistencia psicológica, social y jurídica, brindada desde un enfoque de derechos humanos.

Programa de inclusión digital: curso dirigido a personas mayores de 60 años que residan en Montevideo con interés en capacitarse en el uso de celular o tablet. Su objetivo consiste en contribuir a la inclusión digital de las personas mayores, a través de la capacitación en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo de las actividades cotidianas. Hasta el 15 de octubre están abiertas las inscripciones para un curso nivel básico en el Centro Diurno y espacio para personas mayores.

Punto Plateado: es un espacio de asesoramiento, atención e información para las personas mayores de 60 años específicamente y población general que concurra a actividades o eventos de la Intendencia u otros organismos e instituciones.

Centro Diurno y espacio integral para personas mayores: destinado a personas mayores de 60 años, auto-válidas y en situación de vulnerabilidad psicosocial. Tiene como objetivos promover la inclusión social de las personas mayores, atender los problemas de soledad y/o aislamiento por los que atraviesan, facilitar la comunicación con grupo de pares, familia y con la comunidad. También promueve la coparticipación, integración y compromiso grupal, mediante la pertenencia de las personas al centro diurno y potenciar los vínculos entre los compañeros/as, talleristas y funcionarios/as. Se realizan talleres para personas mayores y otras generaciones a partir de 18 años de edad.

Espacio GenerAcciones: es un espacio socio-cultural cuyo cometido es integrar, capacitar y recrear en diferentes temáticas a la población de Montevideo y zona metropolitana, en general-, sobre aspectos socio-culturales vinculados a los derechos, al arte en sus distintos aspectos (literarios, teatrales, musicales) a la recreación, al deporte, a la tecnología y a otras formas de expresión. Apunta a generar espacios de intercambio generacional e intergeneracional, a partir de talleres gratuitos para personas mayores de 18 años.

Centro diurno para personas mayores en situación de calle “La Estación”: en articulacion con el Programa Calle de la Intendencia de Montevideo, dirigido a personas mayores de 60 años en adelante, auto-válidas, no dependientes para las actividades de la vida diaria, que presenten “privaciones múltiples”, del departamento de Montevideo. Se priorizan personas en situaciones de soledad y aislamiento, o vulnerabilidad psico-social, especialmente aquellas que vivan en refugios o situación de calle.

(Con información de la IM)

