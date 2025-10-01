Día Internacional de las Personas Mayores: IM recordó acciones anuales.

Además, el mes de octubre será testigo de la 30ª edición del Festival de Coros de Personas Mayores. Se llevará a cabo de lunes a viernes, del 20 al 29 de octubre, en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo con entrada libre, y contará con la participación de más de 120 coros de todo el país.

Cerrando este ciclo de homenajes, el 6 de noviembre se realizará el Encuentro Nacional de Personas Mayores en el Prado de Florida. Organizado por la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (CIPEM), esta jornada masiva a nivel nacional aprovechará el marco del Bicentenario para celebrar y reunir a personas mayores de los 19 departamentos.

Acciones anuales

Servicio de atención para personas mayores: para personas mayores de 60 años que atraviesen situaciones de violencia, abuso y/o maltrato, residentes en Montevideo. Cuenta con asistencia psicológica, social y jurídica, brindada desde un enfoque de derechos humanos.

Programa de inclusión digital: curso dirigido a personas mayores de 60 años que residan en Montevideo con interés en capacitarse en el uso de celular o tablet. Su objetivo consiste en contribuir a la inclusión digital de las personas mayores, a través de la capacitación en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo de las actividades cotidianas. Hasta el 15 de octubre están abiertas las inscripciones para un curso nivel básico en el Centro Diurno y espacio para personas mayores.

Punto Plateado: es un espacio de asesoramiento, atención e información para las personas mayores de 60 años específicamente y población general que concurra a actividades o eventos de la Intendencia u otros organismos e instituciones.

Centro Diurno y espacio integral para personas mayores: destinado a personas mayores de 60 años, auto-válidas y en situación de vulnerabilidad psicosocial. Tiene como objetivos promover la inclusión social de las personas mayores, atender los problemas de soledad y/o aislamiento por los que atraviesan, facilitar la comunicación con grupo de pares, familia y con la comunidad. También promueve la coparticipación, integración y compromiso grupal, mediante la pertenencia de las personas al centro diurno y potenciar los vínculos entre los compañeros/as, talleristas y funcionarios/as. Se realizan talleres para personas mayores y otras generaciones a partir de 18 años de edad.

Espacio GenerAcciones: es un espacio socio-cultural cuyo cometido es integrar, capacitar y recrear en diferentes temáticas a la población de Montevideo y zona metropolitana, en general-, sobre aspectos socio-culturales vinculados a los derechos, al arte en sus distintos aspectos (literarios, teatrales, musicales) a la recreación, al deporte, a la tecnología y a otras formas de expresión. Apunta a generar espacios de intercambio generacional e intergeneracional, a partir de talleres gratuitos para personas mayores de 18 años.

Centro diurno para personas mayores en situación de calle “La Estación”: en articulacion con el Programa Calle de la Intendencia de Montevideo, dirigido a personas mayores de 60 años en adelante, auto-válidas, no dependientes para las actividades de la vida diaria, que presenten “privaciones múltiples”, del departamento de Montevideo. Se priorizan personas en situaciones de soledad y aislamiento, o vulnerabilidad psico-social, especialmente aquellas que vivan en refugios o situación de calle.

(Con información de la IM)