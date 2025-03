Diputado propone aumentar el tope para compras web en el exterior

En la comisión de Hacienda, se planteó la posibilidad de restringir estas compras a productos que no estén disponibles en Uruguay, aunque Jorge indicó que ya existen regulaciones aduaneras que limitan la importación de ciertos productos, como los medicamentos. “Si te metes en las páginas web de los couriers, te dicen qué se puede traer y qué no. Por ejemplo, no se pueden traer remedios. Ya está regulado porque esto es para uso personal, no para revender”, indicó.

Además, Jorge destacó que su proyecto permitiría a los consumidores gastar hasta 60.000 pesos al año sin impuestos. “Si de un día para el otro podés gastar 60.000 pesos al año sin impuestos, es un aumento del poder adquisitivo y una baja del costo de vida”, sostuvo.

Un debate abierto

Para Jorge, esta iniciativa representa una solución rápida y efectiva para mejorar el acceso a bienes y reducir costos para los consumidores. “Es una manera rápida y automática de abordar la discusión sobre el costo de vida y el salario real. Es una idea, un aporte, y lo estoy poniendo a discusión en la comisión de Hacienda”, concluyó.

El debate sobre el impacto de esta medida en el comercio local y en la economía nacional sigue abierto, mientras la comisión analiza los posibles efectos y la viabilidad del proyecto.