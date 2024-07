Directora del Mides de Ciudad del Plata niega uso proselitista de base de datos

-Desde ya niego rotundamente esa versión que ha sido instalada en los medios por un concejal del Frente Amplio sin tener ningún tipo de sustento para ello, donde se ha pretendido hacer creer a la ciudadanía la existencia de ciertos hechos que nunca ocurrieron. Toda esta maniobra de “enchastre” si bien ha sido direccionada hacia mi persona también buscó provocarle un daño a la agrupación que yo integro (lista 50 del Partido Nacional). Esta campaña sucia, vaya casualidad, comenzó el día 29 de junio (un día antes de las elecciones internas) cuando recibo un llamado telefónico a las 21:31 horas de una persona a la cual no identifico, esa llamada dura exactamente 2 minutos, el día 30 de junio tomo conocimiento que andaba circulando un audio que me tenía como protagonista con una duración de 1.17 minutos (le habían recortado 43 segundos), no solo habían grabado una conversación privada sino que también la habían editado y luego viralizado con la intención como dije de generar un daño a la agrupación que integro y a mi persona. Nada de lo que se ha instalado tiene sustento lógico y basta con analizar la situación en su totalidad para darse cuenta la falta de credibilidad que rodea toda esta campaña sucia.

¿A qué atribuye esas versiones?

-Las atribuyo a mi función, es claro que cuando uno actúa desde el bien, con honestidad y con la plena convicción de que está en el camino correcto ayudando a los más vulnerables, hay personas que necesitan recurrir a este tipo de campañas para sobresalir y lograr algún tipo de ventaja, pero no hay que subestimar a las personas, estas saben muy bien que rol ocupa cada uno y quien es quien.

Cuando se ataca gratuitamente sin el más mínimo elemento creíble, porque no hay un solo elemento que de crédito a las versiones sin sentido que se han difundido, dan manotazos tratando de hacer creíble una versión que se cae por sí misma, pero insisten desesperados subestimando a la opinión pública y como dice el dicho “lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro”, y en definitiva a mí toda esta situación con el pasar de los días me fortaleció y si lo que buscan es mi renuncia, se van a quedar con las ganas. En la política se necesitan personas que usen sus energías para construir y ayudar a los más vulnerables, no podemos permitir la interferencia de personas que buscan crecer destruyendo al otro, no todo se vale y hay un límite para todo.

¿Tomará alguna medida al respecto?

-Desde el primer momento busqué asesoramiento profesional y no me quedé de brazos cruzados, todo lo contrario, me mantuve tranquila, viendo y recopilando todo lo que se afirmaba y se buscaba instalar en los distintos medios de prensa, redes sociales, entre otros.

Actualmente mi defensa está a cargo del abogado penalista Edgardo Mariotta y como bien dije estoy muy tranquila porque siempre he obrado desde el bien y ayudando con el corazón a los más vulnerables ya que esa es mi misión y vocación.