Decomisan en Maldonado un arsenal de armas, municiones, drogas y objetos robados

Una operación de la Brigada Departamental de Narcóticos terminó con la detención de un hombre mayor de edad y la incautación de varias armas de fuego, municiones, drogas, dinero en efectivo y varios objetos robados, luego de dos allanamientos realizados en la ciudad de Maldonado, informó el Ministerio del Interior.
Detalles de la Operación Luna
La investigación se originó a partir de una denuncia anónima recibida el 28 de diciembre, en la que se informaba sobre la presunta existencia de acopio de sustancias estupefacientes y armas de fuego en apartamentos ubicados sobre avenida Líber Seregni (Maldonado).
Las tareas de inteligencia sobre un sospechoso ya se encontraban en curso y la información aportada en la denuncia fue clave para recabar elementos probatorios suficientes para poner en conocimiento a la Fiscalía de 3º Turno, quien dispuso diversas diligencias, entre ellas el allanamiento de dos apartamentos.
En el marco de la denominada Operación Luna, en la mañana del lunes 29 de diciembre, efectivos de Narcóticos, con apoyo de la Guardia Republicana, se constituyeron en los los apartamentos señalados, logrando la detención de un hombre mayor de edad, poseedor de antecedentes penales y la incautación de los siguientes efectos:
* Una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, con numeración adulterada.
* Un arma larga marca Snowpeak, calibre 9 mm.
* Una pistola Swiss de CO.
* Municiones calibre 9 mm.
* Sustancia blanca y sustancia vegetal.
* Balanzas de precisión.
* Dinero en efectivo.
* Aparatos electrónicos.
Además, se incautaron varios objetos denunciados como robados el 15 de diciembre en la Seccional 7ª, del balneario Los Caracoles (Rocha):
* Un telescopio, una sierra circular, cajas de herramientas varias, una bomba de agua, dos generadores, una heladera, una cocina, un microondas, dos colchones, ropas de cama, vajilla, un kayak, bebidas alcohólicas, garrafas, aspiradoras, sillas, cuadros, entre otros objetos.
La fiscal de Feria, dispuso la conducción del detenido al Juzgado y está previsto que este miércoles declare en la Fiscalía.