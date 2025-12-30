Decomisan en Maldonado un arsenal de armas, municiones, drogas y objetos robados

WhatsApp Image 2025-12-29 at 13.13.01

En el marco de la denominada Operación Luna, en la mañana del lunes 29 de diciembre, efectivos de Narcóticos, con apoyo de la Guardia Republicana, se constituyeron en los los apartamentos señalados, logrando la detención de un hombre mayor de edad, poseedor de antecedentes penales y la incautación de los siguientes efectos:

* Una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, con numeración adulterada.

* Un arma larga marca Snowpeak, calibre 9 mm.

* Una pistola Swiss de CO.

* Municiones calibre 9 mm.

* Sustancia blanca y sustancia vegetal.

* Balanzas de precisión.

* Dinero en efectivo.

* Aparatos electrónicos.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 13.13.25

Además, se incautaron varios objetos denunciados como robados el 15 de diciembre en la Seccional 7ª, del balneario Los Caracoles (Rocha):

* Un telescopio, una sierra circular, cajas de herramientas varias, una bomba de agua, dos generadores, una heladera, una cocina, un microondas, dos colchones, ropas de cama, vajilla, un kayak, bebidas alcohólicas, garrafas, aspiradoras, sillas, cuadros, entre otros objetos.

La fiscal de Feria, dispuso la conducción del detenido al Juzgado y está previsto que este miércoles declare en la Fiscalía.