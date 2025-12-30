Hacete socio para acceder a este contenido

Aduanas incauta mercadería y vehículos por más de 4 millones de pesos en operativos

Aduanas frenó el ingreso de productos ilegales y decomisó transportes en controles de ruta, comercios y encomiendas en Rivera, Tacuarembó, Canelones y Salto.

Aduanas incauta mercadería y vehículos por más de 4 millones de pesos en operativos.

En Rivera, las autoridades realizaron dos intervenciones importantes. La primera ocurrió en el kilómetro 426 de la ruta 5, donde se inspeccionó un ómnibus interdepartamental que llevaba en su bodega bebidas, alimentos y productos cárnicos sin cadena de frío por un valor de $U 290.000. Poco después, en la ruta 30, se detuvo una camioneta uruguaya cargada con cigarrillos, bebidas y comestibles destinados a la comercialización. En este caso, la justicia ordenó incautar tanto la carga como el vehículo, sumando una valoración de $U 550.000.

Por otro lado, en la ciudad de Tacuarembó, un equipo de la Regional Norte y el MGAP inspeccionó un local de ventas donde se ofrecían 25.000 cigarrillos, tabaco, bebidas y fiambres de procedencia ilegal. Todo lo hallado en el comercio fue valorado en $U 590.000 y quedó a disposición judicial. En Canelones, el mayor golpe se dio en la ruta 107, donde la Seguridad Rural interceptó un vehículo con 6.500 cajillas de cigarrillos. El GRIA tomó control del procedimiento y, tras la orden judicial, se incautó la mercadería y el automóvil, alcanzando un valor de $U 1.900.000.

Finalmente, los operativos se extendieron a Salto, donde la regional móvil oeste se enfocó en los locales de envíos. Tras retener y abrir diversas encomiendas, los funcionarios detectaron desde ropa y calzado hasta artículos de cosmética y repuestos para vehículos en infracción aduanera. El valor de lo recuperado en estos paquetes ascendió a $U 834.200, cerrando así una semana de intensas inspecciones en las rutas y comercios del país.

