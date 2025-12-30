Aduanas incauta mercadería y vehículos por más de 4 millones de pesos en operativos.

Por otro lado, en la ciudad de Tacuarembó, un equipo de la Regional Norte y el MGAP inspeccionó un local de ventas donde se ofrecían 25.000 cigarrillos, tabaco, bebidas y fiambres de procedencia ilegal. Todo lo hallado en el comercio fue valorado en $U 590.000 y quedó a disposición judicial. En Canelones, el mayor golpe se dio en la ruta 107, donde la Seguridad Rural interceptó un vehículo con 6.500 cajillas de cigarrillos. El GRIA tomó control del procedimiento y, tras la orden judicial, se incautó la mercadería y el automóvil, alcanzando un valor de $U 1.900.000.