La Dirección Nacional de Aduanas, a través del Grupo de Respuesta e Investigación Aduanera (GRIA) y las Aduanas Móviles, desarticuló varias maniobras de contrabando en los últimos días. Los operativos, que incluyeron controles en rutas, inspecciones a comercios y apertura de encomiendas, permitieron decomisar productos en infracción y vehículos de transporte por un valor total de $U 4.164.200.
Fronteras
Aduanas incauta mercadería y vehículos por más de 4 millones de pesos en operativos
Aduanas frenó el ingreso de productos ilegales y decomisó transportes en controles de ruta, comercios y encomiendas en Rivera, Tacuarembó, Canelones y Salto.