Verano en Montevideo: la intendencia amplió propuestas para disfrutar

Montevideo se prepara para una nueva temporada de verano con una agenda renovada y ampliada que combina cultura, recreación, deporte y turismo. La propuesta presentada por la Intendencia de Montevideo está pensada para residentes y visitantes, y se desplegará en distintos barrios y espacios de la ciudad, priorizando el uso del espacio público, el disfrute al aire libre y la participación de todas las edades.
El verano contará con una red de playas accesibles que garantizan el acceso y disfrute de personas con discapacidad o movilidad reducida. Pocitos, Ramírez, Malvín y Cerro serán algunos de los puntos que dispondrán de equipamiento específico, personal de apoyo y servicios de temporada. La iniciativa se complementa con actividades recreativas y una gestión ambiental enfocada en el cuidado del litoral.
Agenda cultural en toda la ciudad
Durante enero y febrero se desarrollará una programación cultural con espectáculos y propuestas artísticas en parques, plazas y espacios abiertos. Entre las actividades previstas se incluyen funciones de cine al aire libre en el Jardín Botánico y las propuestas del Festival Montevideo de las Artes, que llevará teatro, música y artes escénicas a distintos barrios.
A su vez, los museos departamentales ofrecerán talleres y actividades educativas, con especial atención en niñas, niños y adolescentes.
La oferta turística de verano incorpora recorridos guiados por sitios emblemáticos, como el Parque Mauá, junto a propuestas de turismo de naturaleza y paseos vinculados al patrimonio y al paisaje costero. Se destaca el ciclo “Caminos del agua”, una invitación a conocer Montevideo a través de sus cursos de agua y espacios naturales.
Carnaval y mucho más
El Carnaval de Montevideo 2026 tendrá un rol protagónico, con el Desfile Inaugural por la avenida 18 de Julio, el Desfile de Escuelas de Samba, el Desfile de Llamadas por Isla de Flores y el Concurso Oficial en el Teatro de Verano. Estas instancias forman parte del principal calendario cultural del país y refuerzan la identidad carnavalera de la ciudad.
Por otro lado la programación incluye actividades deportivas y recreativas gratuitas en playas, parques y centros comunitarios. En el Balcón del Cerro se desarrollarán propuestas para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, mientras que otros programas promoverán el juego, la actividad física y el encuentro en distintos barrios.
El verano integrará también propuestas gastronómicas, como el Parador Gourmet Punta Espinillo, con énfasis en productos locales. El Bus Turístico reforzará su recorrido bajo la modalidad hop-on hop-off, facilitando la movilidad de visitantes.
Parques, jardines y miradores —como el Prado, el Parque Rodó, el Jardín Botánico y el Mirador Panorámico de la Intendencia— se consolidan como puntos clave para el descanso, la contemplación y la recreación durante la temporada estival.