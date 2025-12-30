Verano en Montevideo: la intendencia amplió propuestas para disfrutar

A su vez, los museos departamentales ofrecerán talleres y actividades educativas, con especial atención en niñas, niños y adolescentes.

La oferta turística de verano incorpora recorridos guiados por sitios emblemáticos, como el Parque Mauá, junto a propuestas de turismo de naturaleza y paseos vinculados al patrimonio y al paisaje costero. Se destaca el ciclo “Caminos del agua”, una invitación a conocer Montevideo a través de sus cursos de agua y espacios naturales.

Carnaval y mucho más

El Carnaval de Montevideo 2026 tendrá un rol protagónico, con el Desfile Inaugural por la avenida 18 de Julio, el Desfile de Escuelas de Samba, el Desfile de Llamadas por Isla de Flores y el Concurso Oficial en el Teatro de Verano. Estas instancias forman parte del principal calendario cultural del país y refuerzan la identidad carnavalera de la ciudad.

Por otro lado la programación incluye actividades deportivas y recreativas gratuitas en playas, parques y centros comunitarios. En el Balcón del Cerro se desarrollarán propuestas para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, mientras que otros programas promoverán el juego, la actividad física y el encuentro en distintos barrios.

El verano integrará también propuestas gastronómicas, como el Parador Gourmet Punta Espinillo, con énfasis en productos locales. El Bus Turístico reforzará su recorrido bajo la modalidad hop-on hop-off, facilitando la movilidad de visitantes.

Parques, jardines y miradores —como el Prado, el Parque Rodó, el Jardín Botánico y el Mirador Panorámico de la Intendencia— se consolidan como puntos clave para el descanso, la contemplación y la recreación durante la temporada estival.