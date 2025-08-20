Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad hombres | vehículos | imputados

Los simuladores

Dos hombres fueron imputados por estafar a empresas de seguros de vehículos por U$S 100 mil

Los hombres de 25 y 26 años imputados, simulaban rapiñas de vehículos de alta gama para cobrar el seguro, remarcarlos, venderlos y luego comprar otros.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia formalizó a dos hombres (de 25 y 26 años) que estafaban a empresas aseguradoras mediante una maniobra en la que simulaban que les habían rapiñado motos y autos de alta gama, cobraban el seguro por el supuesto robo; y luego remarcaban los vehículos, los vendían y compraban otros.

Ambos fueron detenidos el pasado martes 19 de agosto en Villa Camila (próximo a Manga) por policías de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores tras una investigación que comenzó a inicios de 2024 por denuncias de estafas a empresas de seguros de vehículos por un monto que haciende los U$S 100 mil dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.

En los allanamientos realizados, se incautaron una camioneta BMW y dos motos Kawasaki Ninja.

Simulación de delito y asociación para delinquir

El joven de 25 años fue imputado por el delito de simulación de delito en calidad de autor y el delito de asociación para delinquir.

El de 26 fue imputado por simulación de delito en calidad de coautor, asociación para delinquir y receptación.

La Justicia dispuso el uso de tobillera electrónica, fijación de domicilio, cierre de fronteras y entrega de los pasaportes a los dos jóvenes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar