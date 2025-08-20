La Justicia formalizó a dos hombres (de 25 y 26 años) que estafaban a empresas aseguradoras mediante una maniobra en la que simulaban que les habían rapiñado motos y autos de alta gama, cobraban el seguro por el supuesto robo; y luego remarcaban los vehículos, los vendían y compraban otros.
Los simuladores
Dos hombres fueron imputados por estafar a empresas de seguros de vehículos por U$S 100 mil
