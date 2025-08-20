Dos hombres fueron imputados por estafar a empresas de seguros de vehículos por U$S 100 mil

Ambos fueron detenidos el pasado martes 19 de agosto en Villa Camila (próximo a Manga) por policías de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores tras una investigación que comenzó a inicios de 2024 por denuncias de estafas a empresas de seguros de vehículos por un monto que haciende los U$S 100 mil dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.