Dos siniestros fatales dejan un saldo de dos fallecidos y un conductor con alcohol en sangre

El vehículo liviano era ocupado por dos jóvenes; como consecuencia del choque, la mujer de 20 años perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante de 19 años sufrió politraumatismos graves y una fractura de fémur. Por el momento, las autoridades trabajan para determinar cuál de las dos mujeres estaba al mando del birrodado. El conductor de la camioneta, un hombre de 34 años, resultó ileso y su prueba de espirometría dio resultado negativo.

Pocos minutos después, en el departamento de Canelones, se reportó el segundo siniestro fatal cerca de la zona de Castellanos. El accidente ocurrió en el kilómetro 71 de la ruta 6, donde una camioneta y una motocicleta que circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, colisionaron por alcance. El impacto resultó letal para el conductor de la moto, un ciudadano de nacionalidad cubana de 38 años, quien falleció a causa de las heridas recibidas.

En este segundo caso, la intervención policial reveló un dato determinante para la investigación: el conductor de la camioneta, un hombre de 68 años, arrojó un resultado positivo en el control de espirometría. La Justicia y la Fiscalía correspondiente ya han tomado cartas en el asunto para establecer las responsabilidades penales derivadas de este evento, que vuelve a poner sobre la mesa la preocupante combinación de alcohol y conducción en las rutas nacionales, especialmente en el marco de la movilidad incrementada por las festividades.