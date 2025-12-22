Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad siniestros | rutas |

Rutas nacionales

Dos siniestros fatales dejan un saldo de dos fallecidos y un conductor con alcohol en sangre

Los siniestros tuvieron lugar en las rutas 1 y 6 en las que hubo motos y camionetas involucradas con saldos fatales.

La noche del pasado domingo se tiñó de tragedia tras registrarse dos siniestros de tránsito fatales de similares características en diferentes puntos del país. Ambos episodios ocurrieron de forma casi simultánea, alrededor de las 23:00 horas, y tuvieron como protagonistas colisiones entre camionetas y motocicletas en las rutas 1 y 6.

El saldo de esta jornada crítica fue la muerte de una joven de 20 años y de un hombre de 38, además de la detección de un caso de alcoholemia positiva en uno de los conductores involucrados.

Siniestros

El primero de los hechos tuvo lugar en los accesos a Montevideo, específicamente a la altura del kilómetro 12 de la ruta 1. Según los datos proporcionados por la Policía Caminera, el incidente se produjo cuando una motocicleta intentó cruzar la ruta de sur a norte desde el Camino La Capilla, impactando de forma frontolateral contra una camioneta que circulaba por la carretera principal.

El vehículo liviano era ocupado por dos jóvenes; como consecuencia del choque, la mujer de 20 años perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante de 19 años sufrió politraumatismos graves y una fractura de fémur. Por el momento, las autoridades trabajan para determinar cuál de las dos mujeres estaba al mando del birrodado. El conductor de la camioneta, un hombre de 34 años, resultó ileso y su prueba de espirometría dio resultado negativo.

Pocos minutos después, en el departamento de Canelones, se reportó el segundo siniestro fatal cerca de la zona de Castellanos. El accidente ocurrió en el kilómetro 71 de la ruta 6, donde una camioneta y una motocicleta que circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, colisionaron por alcance. El impacto resultó letal para el conductor de la moto, un ciudadano de nacionalidad cubana de 38 años, quien falleció a causa de las heridas recibidas.

En este segundo caso, la intervención policial reveló un dato determinante para la investigación: el conductor de la camioneta, un hombre de 68 años, arrojó un resultado positivo en el control de espirometría. La Justicia y la Fiscalía correspondiente ya han tomado cartas en el asunto para establecer las responsabilidades penales derivadas de este evento, que vuelve a poner sobre la mesa la preocupante combinación de alcohol y conducción en las rutas nacionales, especialmente en el marco de la movilidad incrementada por las festividades.

