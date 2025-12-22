Hacete socio para acceder a este contenido

EDUCACIÓN

ANEP y universidad argentina firman acuerdo para implementar nueva Maestría en Formación Docente

Este acuerdo entre la ANEP y la UNIPE se enmarca en el proceso de construcción de la Universidad de la Educación.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este lunes, se llevará a cabo la firma de un acuerdo entre el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (UNIPE), que establece un convenio para la implementación de una Maestría en Formación Docente.

La actividad tendrá lugar en la sala principal de reuniones del Consejo de Formación en Educación.

Objetivos y alcances de la propuesta

Según los términos del acuerdo, esta iniciativa académica busca "fortalecer la formación de posgrado y promover la investigación". Asimismo, se plantea como un aporte para el "desarrollo profesional de las y los docentes en el marco del proceso de construcción de la Universidad de la Educación".

La maestría será gratuita y está dirigida a docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El programa académico tendrá una duración de dos años y se impartirá en modalidad a distancia, integrando instancias sincrónicas y tres encuentros presenciales por año. Se ha informado que el primer encuentro presencial de esta formación tendrá lugar a finales del mes de febrero en la ciudad de Salto.

Autoridades presentes

En el evento participarán autoridades de la ANEP y del CFE. Por parte de la UNIPE, asistirán su rector, el Dr. Carlos Rodríguez, y el Dr. Adrián Cannellotto, representante de la Secretaría de Investigación y Posgrado de dicha institución.

