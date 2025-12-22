ANEP y universidad argentina firman acuerdo para implementar nueva Maestría en Formación Docente.

La maestría será gratuita y está dirigida a docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El programa académico tendrá una duración de dos años y se impartirá en modalidad a distancia, integrando instancias sincrónicas y tres encuentros presenciales por año. Se ha informado que el primer encuentro presencial de esta formación tendrá lugar a finales del mes de febrero en la ciudad de Salto.

Autoridades presentes

En el evento participarán autoridades de la ANEP y del CFE. Por parte de la UNIPE, asistirán su rector, el Dr. Carlos Rodríguez, y el Dr. Adrián Cannellotto, representante de la Secretaría de Investigación y Posgrado de dicha institución.