Buque de Chevron parte de Venezuela con medio millón de barriles rumbo a Estados Unidos

Según el Ejecutivo, el envío forma parte de los acuerdos vigentes con Chevron, empresa que mantiene operaciones en territorio venezolano bajo el marco de la legislación nacional y los convenios internacionales. Estas acciones, señaló el Gobierno, refuerzan la cooperación energética y garantizan la continuidad de la producción y exportación de hidrocarburos.

El contexto internacional, de acuerdo con Caracas, se ha visto afectado por una reciente campaña de la Administración Trump, a la que acusa de promover actos contrarios al derecho internacional marítimo contra buques privados que transportan crudo venezolano en el mar Caribe.

Pese a ese escenario, el Gobierno venezolano reiteró que las operaciones de exportación se desarrollan bajo la observancia de la legalidad vigente. La industria petrolera continúa siendo presentada como un eje central de la economía nacional, con la meta de consolidar su crecimiento y asegurar el abastecimiento energético dentro del Plan de Independencia Productiva.