Buque de Chevron parte de Venezuela con medio millón de barriles rumbo a Estados Unidos

El buque Canopus Voyager, operado por Chevron, zarpó este domingo desde Venezuela con una carga de 500.000 barriles de petróleo con destino a Texas, Estados Unidos. La operación se concreta en un contexto de tensiones geopolíticas, marcado por denuncias del Gobierno venezolano sobre acciones de interceptación ilegal de tanqueros en aguas internacionales.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó sobre el despacho a través de su canal de Telegram, donde subrayó que el envío se realiza “con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”.
Venezuela respeta la legalidad
Rodríguez afirmó que Venezuela mantiene su respeto a la legalidad nacional e internacional y sostuvo que las exportaciones energéticas del país continuarán pese a presiones externas. La publicación incluyó un material audiovisual en el que un trabajador detalla el volumen de la carga, el nombre del buque y su destino final en Texas.
Según el Ejecutivo, el envío forma parte de los acuerdos vigentes con Chevron, empresa que mantiene operaciones en territorio venezolano bajo el marco de la legislación nacional y los convenios internacionales. Estas acciones, señaló el Gobierno, refuerzan la cooperación energética y garantizan la continuidad de la producción y exportación de hidrocarburos.
El contexto internacional, de acuerdo con Caracas, se ha visto afectado por una reciente campaña de la Administración Trump, a la que acusa de promover actos contrarios al derecho internacional marítimo contra buques privados que transportan crudo venezolano en el mar Caribe.
Pese a ese escenario, el Gobierno venezolano reiteró que las operaciones de exportación se desarrollan bajo la observancia de la legalidad vigente. La industria petrolera continúa siendo presentada como un eje central de la economía nacional, con la meta de consolidar su crecimiento y asegurar el abastecimiento energético dentro del Plan de Independencia Productiva.