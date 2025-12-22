¿Cómo regula la ley el uso de pirotecnia en Uruguay?

Uso responsable de pirotecnia

Según la Cámara, la ley vigente establece límites estrictos para el rubro, incluso inferiores a los permitidos en otros mercados internacionales. Esto impulsó una reestructuración del sector y una adaptación responsable por parte de fabricantes e importadores, en línea con criterios de seguridad, salud y convivencia.

Desde el sector se enfatiza que la vigencia de una normativa clara no exime a los usuarios de una conducta responsable en el uso de fpirotecnia. Respetar las indicaciones de seguridad, los límites sonoros establecidos y las recomendaciones de uso adecuado resulta imprescindible para prevenir accidentes, minimizar molestias y garantizar que las celebraciones se desarrollen en un marco de convivencia, cuidado de la salud y respeto por las personas y los animales.