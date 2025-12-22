La Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales (CUFA) recordó que en Uruguay es legal la venta y el uso de pirotecnia cuyo nivel sonoro no supere los 110 decibeles en todo el territorio nacional. Así lo establece la Ley Nº 20.246, aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento y promulgada el 29 de diciembre de 2023.
Temporada de fiestas
¿Cómo regula la ley el uso de pirotecnia en Uruguay?
