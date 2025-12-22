Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad pirotecnia |

Temporada de fiestas

¿Cómo regula la ley el uso de pirotecnia en Uruguay?

La ley Nº 20.246 unificó criterios sobre el uso de pirotecnia en Uruguay y fijó un tope de 110 decibeles para reducir el impacto sonoro en celebraciones.

Uso de pirotecnia responsable.

Marco normativo claro

Desde la Cámara destacaron que la normativa introdujo un marco claro y unificado a nivel nacional, poniendo fin a la coexistencia de regulaciones departamentales dispares que generaban incertidumbre tanto para el sector como para la ciudadanía. Esta unificación, señalaron, permitió además una reducción significativa del impacto sonoro general, ya perceptible durante las celebraciones de los últimos años.

CUFA subrayó el trabajo desarrollado por el Poder Legislativo, que realizó un análisis técnico exhaustivo y basado en evidencia. El proceso incluyó asesoramiento de mercados de referencia como Estados Unidos, Europa y China, así como el seguimiento de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En ese contexto, legisladores realizaron evaluaciones prácticas sobre los niveles de sonido de los productos.

Uso responsable de pirotecnia

Según la Cámara, la ley vigente establece límites estrictos para el rubro, incluso inferiores a los permitidos en otros mercados internacionales. Esto impulsó una reestructuración del sector y una adaptación responsable por parte de fabricantes e importadores, en línea con criterios de seguridad, salud y convivencia.

Desde el sector se enfatiza que la vigencia de una normativa clara no exime a los usuarios de una conducta responsable en el uso de fpirotecnia. Respetar las indicaciones de seguridad, los límites sonoros establecidos y las recomendaciones de uso adecuado resulta imprescindible para prevenir accidentes, minimizar molestias y garantizar que las celebraciones se desarrollen en un marco de convivencia, cuidado de la salud y respeto por las personas y los animales.

