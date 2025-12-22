El MTOP impulsa el desarrollo social en el litoral con una inversión de 6 millones de pesos

En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida en el litoral del país, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) concretó este viernes la firma de tres convenios sociales clave. Mediante una inversión total de 6 millones de pesos, tres instituciones de los departamentos de Paysandú y Río Negro recibirán el apoyo financiero necesario para realizar obras críticas de infraestructura en sus sedes, garantizando espacios más dignos y funcionales para sus beneficiarios.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, acompañada por el director de Arquitectura, Martín Tierno, encabezó la firma de estos acuerdos. Durante la ceremonia, la secretaria de Estado subrayó que la esencia de este programa radica en devolver a la ciudadanía sus propios recursos, poniéndolos al servicio de los esfuerzos colectivos que realiza la sociedad civil organizada. La jornada tuvo una relevancia especial para la región, ya que coincidió con la inauguración de las obras viales en la Avenida de las Américas, un tramo estratégico que conecta la ruta 3 con el puente internacional General Artigas.
Inversión del MTOP
En el departamento de Paysandú, el aporte estatal beneficiará directamente a dos instituciones de gran impacto comunitario. Por un lado, la Asociación Síndrome de Down de Paysandú recibirá 2 millones de pesos destinados a ejecutar la segunda etapa de construcción de su salón de usos múltiples, un espacio vital para sus actividades de integración. Por otro lado, el centro CAIF "Los Indiecitos" empleará una suma idéntica para la edificación de un nuevo salón equipado con servicios higiénicos, ampliando así su capacidad de atención a la primera infancia de la zona.
El tercer convenio se radicó en el departamento de Río Negro, específicamente en la ciudad de Young. El beneficiario en esta ocasión es el Centro Educativo para Niños Autistas, institución que destinará los 2 millones de pesos recibidos al reciclaje integral de dos salones, la cocina y los servicios higiénicos de su local. Con estas intervenciones, el MTOP reafirma su política de cercanía, asegurando que el desarrollo de la infraestructura nacional no se limite únicamente a las grandes carreteras, sino que alcance también a los espacios donde se construye la convivencia y el apoyo social.