El MTOP impulsa el desarrollo social en el litoral con una inversión de 6 millones de pesos

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, acompañada por el director de Arquitectura, Martín Tierno, encabezó la firma de estos acuerdos. Durante la ceremonia, la secretaria de Estado subrayó que la esencia de este programa radica en devolver a la ciudadanía sus propios recursos, poniéndolos al servicio de los esfuerzos colectivos que realiza la sociedad civil organizada. La jornada tuvo una relevancia especial para la región, ya que coincidió con la inauguración de las obras viales en la Avenida de las Américas, un tramo estratégico que conecta la ruta 3 con el puente internacional General Artigas.