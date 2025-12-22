Navidad entre nubes y calor: el pronóstico definitivo para el brindis de este año

El pronóstico para los días previos a las festividades indica que la inestabilidad se mantendrá durante gran parte del martes 23 de diciembre, con precipitaciones y tormentas que podrían ser puntualmente intensas.

Navidad y nochebuena

No obstante, las proyecciones meteorológicas oficiales traen alivio para las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Se anticipa que el miércoles 24 de diciembre comience un proceso de estabilización, con una disminución de la nubosidad y un ambiente cálido que permitirá, en principio, disfrutar de una noche sin lluvias en la mayor parte del país, con temperaturas mínimas cercanas a los 19°C y máximas que alcanzarán los 30°C.

Para el jueves 25 de diciembre, el escenario más probable es el de una jornada estable y soleada, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados del sector oeste. Esta mejora gradual consolidará un cierre de semana con condiciones ideales para actividades al aire libre, aunque las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos meteorológicos ante la variabilidad típica de los sistemas de tormentas estivales.