Sociedad Navidad | pronóstico | Inumet

Nochebuena

Navidad entre nubes y calor: el pronóstico definitivo para el brindis de este año

El inicio de semana comenzará con inestabilidad en el tiempo y no se descartan precipitaciones, para navidad las condiciones mejoran.

El clima en navidad

Este lunes 22 de diciembre de 2025, Uruguay transita una jornada de marcada inestabilidad atmosférica, caracterizada por un ambiente húmedo y temperaturas que refuerzan la sensación de verano en todo el país. Para navidad el clima mejoraría.

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la mañana ha estado marcada por cielos mayormente cubiertos y la presencia persistente de neblinas y bancos de niebla, factores que han condicionado la visibilidad en las rutas del sur y este del territorio.

A medida que avance la tarde, se espera un incremento en la nubosidad y un ascenso térmico que llevará las temperaturas máximas hasta los 34°C en las regiones del norte y el litoral oeste. En el Área Metropolitana, el termómetro se situará en el entorno de los 28°C. Sin embargo, este calor vendrá acompañado de una desmejora en las condiciones climáticas hacia la noche, con una alta probabilidad de formación de tormentas aisladas, impulsadas por una masa de aire cálida y húmeda que afecta a toda la región.

El pronóstico para los días previos a las festividades indica que la inestabilidad se mantendrá durante gran parte del martes 23 de diciembre, con precipitaciones y tormentas que podrían ser puntualmente intensas.

Navidad y nochebuena

No obstante, las proyecciones meteorológicas oficiales traen alivio para las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Se anticipa que el miércoles 24 de diciembre comience un proceso de estabilización, con una disminución de la nubosidad y un ambiente cálido que permitirá, en principio, disfrutar de una noche sin lluvias en la mayor parte del país, con temperaturas mínimas cercanas a los 19°C y máximas que alcanzarán los 30°C.

Para el jueves 25 de diciembre, el escenario más probable es el de una jornada estable y soleada, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados del sector oeste. Esta mejora gradual consolidará un cierre de semana con condiciones ideales para actividades al aire libre, aunque las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos meteorológicos ante la variabilidad típica de los sistemas de tormentas estivales.

