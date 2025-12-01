EL BPS logró notable mejora para acelerar los trámites jubilatorios

Atrasos de 6 meses a 1 año: Se ha logrado una reducción del 50% en la cifra de expedientes que presentaban este rango de demora.

Atrasos de más de un año: La lista de trámites con un retraso superior a un año de antigüedad disminuyó en un 20%.

Implementación de medidas y visión futura

La jerarca explicó que, incluso considerando los casi 9.000 expedientes de pasividades y pensiones que ingresan mensualmente, la carga total de trámites pendientes descendió de 58.000 en mayo a 47.000 al 31 de octubre de 2025.

Este resultado es producto de un conjunto de acciones de corto plazo implementadas en julio y agosto, orientadas a la simplificación de trámites y la definición de nuevos criterios para agilizar los procesos.

“Las medidas que implementamos en julio y agosto están funcionando. Se determinaron no solo para regularizar los atrasos, sino para optimizar la gestión futura”, concluyó la presidenta Pardo.