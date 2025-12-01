EL BPS logró notable mejora para acelerar los trámites jubilatorios

El Banco de Previsión Social (BPS) ha conseguido una notable mejora en la eficiencia de su gestión, logrando reducir en un 60% el atraso acumulado en expedientes de prestaciones jubilatorias en tan solo cinco meses.
La presidenta del organismo, Jimena Pardo, detalló que en mayo de este año existían más de 58.000 expedientes pendientes, una cifra que al 31 de octubre se ha reducido drásticamente a 23.000 (sin contar los nuevos ingresos).
Mejora en la gestión y casos sensibles
Pardo subrayó que los trámites jubilatorios representan “la materia más sensible” de las competencias del BPS, y destacó que la mejora no solo es cuantitativa, sino que impacta directamente en los casos de mayor antigüedad.
-
Atrasos de 6 meses a 1 año: Se ha logrado una reducción del 50% en la cifra de expedientes que presentaban este rango de demora.
Atrasos de más de un año: La lista de trámites con un retraso superior a un año de antigüedad disminuyó en un 20%.
Implementación de medidas y visión futura
La jerarca explicó que, incluso considerando los casi 9.000 expedientes de pasividades y pensiones que ingresan mensualmente, la carga total de trámites pendientes descendió de 58.000 en mayo a 47.000 al 31 de octubre de 2025.
Este resultado es producto de un conjunto de acciones de corto plazo implementadas en julio y agosto, orientadas a la simplificación de trámites y la definición de nuevos criterios para agilizar los procesos.
“Las medidas que implementamos en julio y agosto están funcionando. Se determinaron no solo para regularizar los atrasos, sino para optimizar la gestión futura”, concluyó la presidenta Pardo.