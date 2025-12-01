De las tormentas a los 29°C: el pronóstico de INUMET marca un giro hacia el calor a mitad de semana

Para el martes 2, se mantendrá el cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones escasas y la presencia de neblinas o bancos de niebla en la mañana. Se espera un leve descenso de la temperatura máxima a 21°C, con una mínima de 13°C. El miércoles 3 continuará fresco, con una mínima de 12°C y una máxima que asciende a 23°C, con el cielo algo nuboso a nuboso y vientos con rachas de hasta 40 km/h.