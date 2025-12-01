Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Inumet | tormentas | pronóstico

De las tormentas a los 29°C: el pronóstico de INUMET marca un giro hacia el calor a mitad de semana

El Inumet pronostica un aumento en las temperaturas a partir del día jueves, extendiéndose hacia el fin de semana.

Inumet

Inumet
El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), fuente oficial del pronóstico, ha emitido su informe para el Área Metropolitana y la costa, indicando una semana con condiciones variables, marcada por la inestabilidad en los primeros días y una transición hacia el tiempo estable y cálido hacia el fin de semana.

Inicio de la semana con lluvias y descenso térmico

La jornada de hoy, lunes 1 de diciembre, se presenta nubosa y cubierta, con pronóstico de precipitaciones y tormentas aisladas especialmente durante la tarde y noche. La temperatura máxima prevista se ubica en los 22°C y la mínima en 15°C. El viento soplará del noreste y este con intensidades de 20 a 40 km/h.

Para el martes 2, se mantendrá el cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones escasas y la presencia de neblinas o bancos de niebla en la mañana. Se espera un leve descenso de la temperatura máxima a 21°C, con una mínima de 13°C. El miércoles 3 continuará fresco, con una mínima de 12°C y una máxima que asciende a 23°C, con el cielo algo nuboso a nuboso y vientos con rachas de hasta 40 km/h.

Transición hacia el clima estival a partir del jueves

La estabilidad meteorológica y el aumento de las temperaturas se consolidarán a partir del jueves, marcando el inicio de condiciones más típicas del verano:

  • Jueves 4: La máxima se dispara hasta los 28°C con una mínima de 16°C y una probabilidad de lluvias nula.

  • Viernes 5: Continúa el ascenso térmico, alcanzando una máxima de 29°C y una mínima de 18°C, con cielos sin probabilidad de lluvias.

  • Fin de Semana (Sábado 6 y Domingo 7): Se espera que las temperaturas máximas se mantengan agradables, en torno a los 25°C, con mínimas de 18°C y nula probabilidad de lluvias, permitiendo disfrutar de un fin de semana soleado y estable.

