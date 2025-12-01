El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), fuente oficial del pronóstico, ha emitido su informe para el Área Metropolitana y la costa, indicando una semana con condiciones variables, marcada por la inestabilidad en los primeros días y una transición hacia el tiempo estable y cálido hacia el fin de semana.
se viene se viene
De las tormentas a los 29°C: el pronóstico de INUMET marca un giro hacia el calor a mitad de semana
El Inumet pronostica un aumento en las temperaturas a partir del día jueves, extendiéndose hacia el fin de semana.