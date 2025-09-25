El mega operativo de seguridad para el recital de La Renga en Colonia

Despliegue de fuerzas de seguridad

Para llevar a cabo el operativo, se contará con el despliegue de aproximadamente 230 efectivos, quiénes se dedicarán al mantenimiento del orden público, la realización de trabajos preventivos y la disuasión de delitos. El dispositivo contará con la presencia de Grupos de Choque de la Guardia Republicana y Grupos de Reserva Táctica (GRT) de varias jefaturas, incluida la local. El personal y los recursos se distribuirán principalmente en las zonas de mayor afluencia de público, el área comercial y el barrio histórico.

La planificación del operativo incluye la movilización de un total de 40 vehículos, entre los que se encuentran camionetas, autos, motos, un camión hidrante y un camión blindado que realizarán patrullajes constantes. Además, se contará con el apoyo tecnológico del Centro de Comando Unificado de Montevideo, que proporcionará drones de alta tecnología para el control de las masas y las zonas afectadas durante el evento. Se han coordinado controles preventivos en las rutas, antes, durante y después del concierto, los cuales estarán a cargo de personal militar en conjunto con la Dirección de Policía Caminera.

La presencia y el patrullaje policial se incrementarán a partir de la mañana del viernes 26 de septiembre y se mantendrán hasta la noche del domingo 28 de septiembre. Con esta iniciativa, la Jefatura de Policía de Colonia desea transmitir a la población de la capital departamental y a todos los asistentes su apoyo, respaldo y seguridad, reafirmando su compromiso con la ciudadanía y buscando la implementación de un operativo profesional y a la altura de un evento de esta magnitud.