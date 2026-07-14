Cooperativas podrán acceder a programa que destinará más de 500 mil dólares.

La jerarca destacó que el cooperativismo está presente en distintos sectores de la actividad económica y señaló que la presencia territorial será un aspecto central del trabajo conjunto con ANDE. En ese sentido, expresó: "Estar en el territorio hoy es clave para nuestras organizaciones, para el desarrollo económico y para la inclusión social. Sin presencia en el territorio no vamos a poder tener desarrollo económico. Por eso esta unión es clave".

Fernández agregó que el convenio permitirá ampliar el acceso de las cooperativas a instrumentos de apoyo ya existentes y a otros que se desarrollen específicamente para el sector. "Queremos que las cooperativas puedan aprovechar todos los instrumentos que existen y los que se crearán especialmente para el sector. Hoy solos es difícil avanzar", indicó.

Fomentar la asociatividad entre empresas y cooperativas

Por su parte, el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, explicó que el acuerdo fue elaborado por los equipos técnicos de ambas instituciones con el objetivo de generar acciones concretas. "Los equipos trabajaron mucho para que esto no sea una mera declaración de interés y tenga líneas de trabajo específicas que vamos a desarrollar a partir de ahora", señaló.

Dorrego indicó que uno de los principales ejes será fomentar la asociatividad entre empresas y cooperativas. En ese marco, anunció la puesta en marcha de un programa de más de 500.000 dólares destinado a fortalecer redes empresariales, iniciativa que también estará abierta a organizaciones cooperativas.

Asimismo, señaló que ANDE buscará impulsar la creación de nuevas cooperativas mediante el Fondo Semilla y remarcó la necesidad de promover emprendimientos innovadores. "Necesitamos más empresas jóvenes, que agreguen valor, que innoven y que estén vinculadas a la ciencia y la tecnología. El cooperativismo y la economía social tienen mucho para aportar en ese camino", afirmó.

Como cierre, el presidente de ANDE señaló que el trabajo conjunto estará enfocado en tres prioridades: fortalecer la asociatividad, promover la creación de nuevas cooperativas y consolidar una estrategia con presencia en todo el territorio nacional. "Queremos trabajar más en la asociatividad, impulsar nuevas empresas cooperativas y tener una mirada territorial. Sobre esos tres ejes vamos a trabajar en los próximos meses", concluyó.