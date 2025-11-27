El picudo rojo ataca en la Plaza Independencia y la IM retira las primeras palmeras

Camiones, una grúa y varios operarios con motosierras y otras herramientas procedieron, primero, a desmontar las hojas secas de los dos ejemplares, para posteriormente cortar en trozos los altos troncos. Estos fueron traslados a dependencias de la comuna donde serán destruidos.

Los trabajos continuarán en los próximos días en la rambla, Plaza España, Parque Batlle y Parque Rodó.

Combatir al picudo

El plan municipal fue presentado el pasado 28 de octubre y prevé el retiro de al menos 500 ejemplares afectados por el picudo rojo. Divide a Montevideo en ocho áreas con trabajos en simultáneo para que el resultado sea más efectivo.

Además, se implementará el tratamiento de todas las palmeras ubicadas en áreas de injerencia del gobierno departamental. Esto implica realizar tratamientos diferenciales para cada especie, lo que exige distintos procedimientos, tanto de endoterapia como de ducha foliar de la copa de la palmera.

El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es un insecto coleóptero originario de Asia, considerado una de las plagas más destructivas para palmeras a nivel mundial. Se caracteriza por su color rojizo-anaranjado y su pico largo y delgado. Las larvas del insecto excavan galerías en el interior de las palmeras, lo que debilita la planta hasta provocar su muerte.