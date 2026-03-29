El temporal de Turismo deja inundaciones y récords de lluvia en el Sur

Alertas de Inumet y actividades suspendidas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantuvo durante gran parte del día advertencias de nivel Naranja y Amarillo. Los fenómenos reportados incluyeron:

Precipitaciones copiosas en cortos períodos de tiempo.

Rachas de viento de hasta 50 km/h (y superiores asociadas a tormentas).

Intensa actividad eléctrica y caída ocasional de granizo.

El mal tiempo no solo afectó la infraestructura; la Semana Criolla del Prado y varios partidos de fútbol debieron ser suspendidos debido al estado de los campos de juego, transformados literalmente en lagunas.

¿Qué esperar para las próximas horas?

Aunque Nubel Cisneros y otros meteorólogos prevén una mejora temporaria hacia la noche de hoy con un ambiente que se mantendrá cálido (máximas de hasta 34°C en el norte y 28°C en el área metropolitana), la inestabilidad no ha desaparecido del todo.

Para mañana lunes 30 de marzo, se espera que continúe la nubosidad con probables tormentas aisladas en la mañana, aunque con una tendencia a la mejora definitiva hacia el martes. Las autoridades recomiendan mantener la precaución en zonas inundables, ya que los suelos saturados facilitan nuevos anegamientos ante cualquier lluvia adicional.