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El temporal de Turismo deja inundaciones y récords de lluvia en el Sur

Domingo de intensas lluvias provocan inundaciones en varios puntos del país. En la capital, la situación volvió a ser crítica en puntos neurálgicos.

Rige alerta amarilla por lluvias abundantes en varios departamentos del país.&nbsp;

Rige alerta amarilla por lluvias abundantes en varios departamentos del país. 

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El inicio de una semana de descanso se ha transformado en una jornada de emergencia para varios departamentos de Uruguay. Un frente semi-estacionario ha provocado lluvias torrenciales y tormentas severas que, durante la mañana de este domingo, colapsaron sistemas de drenaje e y provocaron inundaciones especialmente en el sur y este del país.

Inundaciones en Montevideo y San Carlos

En la capital, la situación volvió a ser crítica en puntos neurálgicos como la zona de La Paz y Rondeau, donde las imágenes de autos flotando y contenedores de basura desplazados por la corriente se repitieron tras acumulados que superaron los 120 milímetros en pocas horas.

Hacia el este, en el departamento de Maldonado, la ciudad de San Carlos sufrió anegamientos severos. En el barrio Capandeguy y la zona de Grito de Asencio, el agua ingresó a decenas de viviendas, obligando a cuadrillas municipales a trabajar de urgencia para desobstruir desagües mientras los vecinos intentaban salvar sus pertenencias.

Alertas de Inumet y actividades suspendidas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantuvo durante gran parte del día advertencias de nivel Naranja y Amarillo. Los fenómenos reportados incluyeron:

Precipitaciones copiosas en cortos períodos de tiempo.

Rachas de viento de hasta 50 km/h (y superiores asociadas a tormentas).

Intensa actividad eléctrica y caída ocasional de granizo.

El mal tiempo no solo afectó la infraestructura; la Semana Criolla del Prado y varios partidos de fútbol debieron ser suspendidos debido al estado de los campos de juego, transformados literalmente en lagunas.

¿Qué esperar para las próximas horas?

Aunque Nubel Cisneros y otros meteorólogos prevén una mejora temporaria hacia la noche de hoy con un ambiente que se mantendrá cálido (máximas de hasta 34°C en el norte y 28°C en el área metropolitana), la inestabilidad no ha desaparecido del todo.

Para mañana lunes 30 de marzo, se espera que continúe la nubosidad con probables tormentas aisladas en la mañana, aunque con una tendencia a la mejora definitiva hacia el martes. Las autoridades recomiendan mantener la precaución en zonas inundables, ya que los suelos saturados facilitan nuevos anegamientos ante cualquier lluvia adicional.

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