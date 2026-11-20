Fidel y la defensa de la soberanía de Cuba

Homenaje a Fidel Castro

Durante el homenaje, Magela Rinaldi evocó la figura de Fidel Castro como símbolo de la resistencia cubana frente a las agresiones externas y la defensa del derecho de la isla a decidir su destino.

“Hablar de Fidel es hablar de Cuba, y de un pueblo que, frente a décadas de agresiones y de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, ha defendido su soberanía y su derecho a construir su propio camino”, sostuvo.

La legisladora destacó también el alcance internacional de la Revolución cubana, su compromiso con la solidaridad entre pueblos y el aporte de la isla a diferentes causas, más allá de sus fronteras.

“Cuba llevó médicos a cientos de países, acompañó pueblos que luchaban por su independencia, contribuyó a la alfabetización de millones de personas y abrió sus puertas a miles de latinoamericanos y latinoamericanas perseguidas por las dictaduras”, afirmó.

En el recinto también se exhibió un banner de la campaña “Rompamos el bloqueo”, con la consigna “Bloqueo es genocidio”, que denunciaba las consecuencias de décadas de sanciones estadounidenses sobre la población cubana y reivindicaba el fin de las medidas económicas, comerciales y financieras contra la isla.

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La solidaridad que se convirtió en derechos

Uno de los momentos centrales del homenaje estuvo dedicado a recordar la cooperación sanitaria entre Cuba y Uruguay, una experiencia que dejó una huella concreta en miles de familias uruguayas.

El senador Eduardo Antonini recordó la Operación Milagro, que permitió que más de 2.000 uruguayos viajaran a Cuba entre 2005 y 2007 para recibir atención oftalmológica, y la posterior inauguración del Hospital de Ojos José Martí, en noviembre de 2007, en el Centro Hospitalario Saint Bois.

El centro fue resultado de un trabajo conjunto, Uruguay aportó la infraestructura y los recursos humanos, mientras Cuba contribuyó con tecnología, capacitación y personal especializado. Desde su apertura, el hospital superó las 120.000 intervenciones.

“Cuando hablamos de solidaridad, no hablamos de una abstracción ideológica. Hablamos de derechos, de oportunidades y de seres humanos”, expresó Antonini.

La experiencia fue presentada como un ejemplo de cooperación internacional capaz de transformar vidas, donde la solidaridad dejó de ser una consigna para convertirse en atención médica, recuperación de la visión y acceso a derechos para miles de personas.

Homenaje a Fidel Castro

Un legado que trasciende generaciones

A cien años de su nacimiento, Fidel Castro volvió a ocupar un lugar en la memoria política uruguaya. Su figura, ligada a la historia de Cuba, a la Revolución y a las disputas de América Latina durante el siglo XX, fue evocada desde la defensa de la autodeterminación, la integración regional y la solidaridad internacional.

Antonini situó el homenaje en un escenario mundial atravesado por conflictos, desigualdades y tensiones geopolíticas, y reivindicó la tradición uruguaya de defender la soberanía y el respeto entre las naciones.

“Desde este Palacio Legislativo de la República Oriental del Uruguay, en esta casa de la democracia, queremos recordar esos cien años reivindicando el valor de la soberanía, la solidaridad entre las naciones y el compromiso irrenunciable con la dignidad de nuestros pueblos”, sostuvo.

El encuentro dejó un mensaje de reconocimiento a la historia de Cuba y a los vínculos construidos con Uruguay, la memoria de Fidel Castro permanece asociada a una experiencia de resistencia, a conquistas sociales y a la convicción de que la solidaridad entre los pueblos puede abrir caminos incluso en los escenarios más adversos.