Para la tarde y la noche se mantienen las probabilidades de precipitaciones y tormentas. Uno de los aspectos más destacados será el viento: se prevé una rotación del sector oeste al sureste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de entre 50 y 60 km/h, ocasionalmente superiores.

El organismo también advierte por condiciones ventosas en las zonas costeras.

La temperatura prevista para el territorio nacional se ubicará entre los 16 °C de mínima y los 26 °C de máxima, aunque los registros pueden variar según la región.

En Montevideo y el área metropolitana también se espera una jornada inestable, con probabilidad de tormentas y precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del día.

Miércoles: mejora del tiempo, pero continuará el viento

Para el miércoles 25 de noviembre se espera una mejora importante de las condiciones meteorológicas.

Inumet pronostica cielo claro y algo nuboso durante la mañana, con condiciones similares hacia la tarde y la noche. No se prevén precipitaciones en el pronóstico general.

Las temperaturas se ubicarán entre los 15 °C y los 25 °C.

Sin embargo, el viento todavía será un factor a considerar. Durante la mañana soplará del sureste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, disminuyendo progresivamente. Hacia la tarde volverá a afirmarse del sureste, con algunas rachas de intensidad similar.

Jueves: jornada estable y temperaturas más bajas

El jueves 26 continuará la tendencia hacia condiciones meteorológicas más estables.

Se espera una mañana con cielo claro y algo nuboso, mientras que durante la tarde y la noche aumentará parcialmente la nubosidad.

Las temperaturas previstas por Inumet serán de entre 14 °C y 22 °C. Los vientos soplarán del este y noreste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Por el momento, el pronóstico no anuncia precipitaciones para esta jornada.

¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Las perspectivas extendidas de Inumet anticipan un fin de semana con condiciones mayormente estables y temperaturas en ascenso.

Para Montevideo y el área metropolitana, el pronóstico actualizado indica:

Viernes 27: mínima de 12 °C y máxima de 26 °C. Probabilidad de lluvias nula.

Sábado 28: mínima de 15 °C y máxima de 27 °C. Probabilidad de lluvias nula.

Domingo 29: mínima de 18 °C y máxima de 28 °C. Probabilidad de lluvias nula.

De mantenerse esta tendencia, el sábado y el domingo ofrecerán condiciones favorables para las actividades al aire libre, con temperaturas agradables a cálidas y sin precipitaciones previstas en el área metropolitana.

El panorama meteorológico para los próximos días

En síntesis, el principal episodio de inestabilidad se concentrará este martes, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. A partir del miércoles se espera una mejora gradual, aunque persistirán algunas rachas de viento.

El jueves y viernes tendrán condiciones más estables, mientras que durante el fin de semana volverán a subir las temperaturas, con máximas cercanas a los 30 °C en algunas zonas del país.

Se recomienda seguir las actualizaciones de Inumet, ya que la evolución de los fenómenos puede modificar las previsiones, especialmente en lo que respecta a las tormentas y las rachas de viento.