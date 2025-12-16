Empresa de Salto retiró publicidad por contener colores de la diversidad y una "mamá soltera"

El Consejo expresó su “gran preocupación” por la persistencia de actos de discriminación y homofobia, tras la decisión de la empresa Litnor Hogar de retirar un anuncio navideño que incluía a una niña con un vestido con "los colores de la diversidad" y una "mamá soltera" porque "invisibiliza al hombre" y promueve la "perversa ideología de género".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Para Paulina Minelli, Lic trabajo social e integrante del Consejo Departamental de Diversidad Sexual de Salto en representación del Mides, el comunicado que emitieron conjuntamente pretende señalar que "no existe hoy día una familia única, y que debemos aceptar la diversidad de familias que existen".
El spot, según la empresa no fue pensado en el marco de la diversidad ni de la inclusión siquiera, sino, simplemente como un spot navideño, que incluía una niña que tenía en su vestido los colores de la diversidad. Eso fue suficiente para que Ignacio Supparo, un columnista salteño de ultraderecha publicara una columna acusando a la empresa de difundir mensajes subliminales que promueven la perversidad.
Según él, el vestido multicolor de una niña que aparece brevemente en la pieza, responde a una agenda que “atenta contra la inocencia de los niños” y cuestiona además la ausencia de una figura paterna en la escena.
Rechazo y preocupación
El Consejo Departamental de Diversidad Sexual (CDDS) de Salto emitió este lunes un comunicado público en el que manifestó su rechazo al retiro de una pieza publicitaria por parte de la empresa Litnor Hogar, luego de reclamos de un sector de la población por la inclusión de los colores de la diversidad.
En el texto, fechado el 15 de diciembre, el CDDS advierte sobre la persistencia de “actos y actitudes de discriminación, homofobia, lesbofobia y transfobia” en el departamento y señala que el episodio constituye “un ejemplo de cómo el prejuicio puede incidir en espacios de visibilidad e inclusión”.
El Consejo remarca que toda empresa y espacio público debería ser un ámbito seguro y abierto para todas las personas, “sin importar su orientación, identidad o expresión de género”, y advierte que tolerar discursos de odio implica una vulneración de derechos fundamentales.
“Trabajemos juntos y juntas para que la justicia y la igualdad sean una realidad para todos y todas”, concluye el comunicado, que cierra con una consigna clara: “La construcción de sociedades justas es una responsabilidad colectiva”.
La empresa lo bajó
Ante la viralización del planteo, Litnor Hogar emitió un comunicado oficial en el que negó de forma categórica cualquier intencionalidad ideológica en la campaña. La empresa sostuvo que el anuncio “refleja exclusivamente valores familiares y el espíritu festivo”, rechazó las acusaciones por considerarlas “difamatorias e injuriosas” y afirmó que el video no contiene “ningún mensaje oculto”. No obstante, y con el objetivo de evitar nuevas interpretaciones, informó que decidió modificar el color del vestuario de la niña y que inició acciones para resguardar su imagen comercial.
Supparo celebró públicamente que la empresa “escuchara” su reclamo y realizara los cambios en la pieza.