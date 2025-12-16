Empresa de Salto retiró publicidad por contener colores de la diversidad y una "mamá soltera"

Según él, el vestido multicolor de una niña que aparece brevemente en la pieza, responde a una agenda que “atenta contra la inocencia de los niños” y cuestiona además la ausencia de una figura paterna en la escena.

Rechazo y preocupación

El Consejo Departamental de Diversidad Sexual (CDDS) de Salto emitió este lunes un comunicado público en el que manifestó su rechazo al retiro de una pieza publicitaria por parte de la empresa Litnor Hogar, luego de reclamos de un sector de la población por la inclusión de los colores de la diversidad.

En el texto, fechado el 15 de diciembre, el CDDS advierte sobre la persistencia de “actos y actitudes de discriminación, homofobia, lesbofobia y transfobia” en el departamento y señala que el episodio constituye “un ejemplo de cómo el prejuicio puede incidir en espacios de visibilidad e inclusión”.

El Consejo remarca que toda empresa y espacio público debería ser un ámbito seguro y abierto para todas las personas, “sin importar su orientación, identidad o expresión de género”, y advierte que tolerar discursos de odio implica una vulneración de derechos fundamentales.

“Trabajemos juntos y juntas para que la justicia y la igualdad sean una realidad para todos y todas”, concluye el comunicado, que cierra con una consigna clara: “La construcción de sociedades justas es una responsabilidad colectiva”.

La empresa lo bajó

Ante la viralización del planteo, Litnor Hogar emitió un comunicado oficial en el que negó de forma categórica cualquier intencionalidad ideológica en la campaña. La empresa sostuvo que el anuncio “refleja exclusivamente valores familiares y el espíritu festivo”, rechazó las acusaciones por considerarlas “difamatorias e injuriosas” y afirmó que el video no contiene “ningún mensaje oculto”. No obstante, y con el objetivo de evitar nuevas interpretaciones, informó que decidió modificar el color del vestuario de la niña y que inició acciones para resguardar su imagen comercial.

Supparo celebró públicamente que la empresa “escuchara” su reclamo y realizara los cambios en la pieza.