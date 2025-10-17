Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Chile |

Zona geográfica compleja

Encuentran helicóptero desaparecido en Chile: un tripulante perdió la vida

El helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile había desaparecido en la jornada de este jueves y se habían desplegados las tareas de búsqueda y rescate.

Helicóptero hallado por la Fuerza Áerea

Helicóptero hallado por la Fuerza Áerea
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó la mañana de hoy el hallazgo del helicóptero institucional MH-60M Black Hawk, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, que se encontraba desaparecido desde ayer en el sector de Campos de Hielo Sur, Región de Aysén.

La aeronave fue ubicada con sus cuatro ocupantes a bordo. Lamentablemente, uno de los tripulantes ha fallecido, mientras que los otros tres se encuentran con vida.

Operación de rescate en curso

Tras el hallazgo, la Fuerza Área había activado de inmediato las labores de rescate con personal PARASAR (Paracaidistas de Búsqueda y Rescate) y aeronaves especializadas.

El helicóptero había perdido contacto la noche anterior mientras cubría la ruta desde el aeródromo de Villa O'Higgins hacia Campos de Hielo Sur con cuatro tripulantes a bordo. La FACh había activado un operativo SAR (Search and Rescue) de gran envergadura en una de las zonas geográficas y meteorológicas más complejas del país.

Apoyo a las familias y compromiso con la información

La Fuerza Aérea de Chile está brindando asistencia y apoyo a las familias de los tripulantes afectados.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar