Encuentran helicóptero desaparecido en Chile: un tripulante perdió la vida

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó la mañana de hoy el hallazgo del helicóptero institucional MH-60M Black Hawk, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, que se encontraba desaparecido desde ayer en el sector de Campos de Hielo Sur, Región de Aysén.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La aeronave fue ubicada con sus cuatro ocupantes a bordo. Lamentablemente, uno de los tripulantes ha fallecido, mientras que los otros tres se encuentran con vida.
Operación de rescate en curso
Tras el hallazgo, la Fuerza Área había activado de inmediato las labores de rescate con personal PARASAR (Paracaidistas de Búsqueda y Rescate) y aeronaves especializadas.
El helicóptero había perdido contacto la noche anterior mientras cubría la ruta desde el aeródromo de Villa O'Higgins hacia Campos de Hielo Sur con cuatro tripulantes a bordo. La FACh había activado un operativo SAR (Search and Rescue) de gran envergadura en una de las zonas geográficas y meteorológicas más complejas del país.
Apoyo a las familias y compromiso con la información
La Fuerza Aérea de Chile está brindando asistencia y apoyo a las familias de los tripulantes afectados.