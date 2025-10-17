Encuentran helicóptero desaparecido en Chile: un tripulante perdió la vida

Tras el hallazgo, la Fuerza Área había activado de inmediato las labores de rescate con personal PARASAR (Paracaidistas de Búsqueda y Rescate) y aeronaves especializadas.

El helicóptero había perdido contacto la noche anterior mientras cubría la ruta desde el aeródromo de Villa O'Higgins hacia Campos de Hielo Sur con cuatro tripulantes a bordo. La FACh había activado un operativo SAR (Search and Rescue) de gran envergadura en una de las zonas geográficas y meteorológicas más complejas del país.

Apoyo a las familias y compromiso con la información

La Fuerza Aérea de Chile está brindando asistencia y apoyo a las familias de los tripulantes afectados.